**The New Generation präsentiert Christmas Classics 2025 – Die Christmas Classics Shows starten in ihr drittes Jahrzehnt**

Die Christmas Classics Shows starten in ihr drittes Jahrzehnt und laden Musikliebhaber und Weihnachtsfans ein, ein außergewöhnliches Konzert zu erleben, das die festliche Jahreszeit mit unverwechselbaren Klängen bereichert. Das Orchester wird eine ergreifende musikalische Reise durch die zeitlosen Klassiker der Weihnachtszeit präsentieren. Dabei schlagen die Christmas Classics erfolgreich eine Brücke zwischen traditioneller Weihnachtsmusik und modernen Klangwelten.

„Auch in unserem dritten Jahrzehnt setzen wir auf außergewöhnliche und einzigartige Arrangements voller Kraft und Emotionen! Die Zuhörer dürfen sich auf eine Auswahl an klassischen Weihnachtsmelodien freuen, die sowohl Jung als auch Alt begeistern werden.Das Publikum erlebt nicht nur musikalische Höhepunkte, sondern auch die Spannung und Emotionen aus dem Zusammenspiel von Musik, Erzählung, Licht- und Videoanimation.Das Konzert bietet eine Plattform für Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit, die in der Weihnachtszeit einen besonderen Stellenwert hat“, verspricht der Bandleader und Arrangeur Georg Fritz.

The New Generation Orchester freut sich darauf, Sie bei diesem besonderen Event willkommen zu heißen. Feiern Sie mit uns die Magie der Weihnachtszeit und lassen Sie sich von einer unvergesslichen musikalischen Darbietung verzaubern.

Über „Christmas Classics“:

Das Weihnachtskonzert „Christmas Classics“ ist eine einzigartige Mischung aus traditionellen Weihnachtsliedern und modernen Interpretationen. Begleitet von einem 28-köpfigen Orchester und herausragenden Gesangssolisten entführt die spektakuläre Bühnenshow die Besucher in eine magische Welt der Weihnachtstraditionen. Seit der Premiere hat sich „Christmas Classics“ zu einem wahren Kult im Saarland entwickelt und verspricht auch in diesem Jahr ein unvergessliches Erlebnis voller Emotionen zu werden.

Über Georg Fritz:

Georg Fritz, Arrangeur und musikalischer Leiter des Orchesters, ist für seine einzigartigen Orchesterarrangements bekannt. Mit seiner kreativen Herangehensweise an Musik und seinem außergewöhnlichen Talent hat er sich einen Namen – nicht nur in der saarländischen – Musikwelt gemacht.

Einlass: 19.00 Uhr