Es ist die derzeit weltweit größte und erfolgreichste Tribute-Show, die das Leben und die Karriere der Folk/Rock- Sensation Simon & Garfunkel feiert und das Publikum mit auf eine mitreißende musikalische Zeitreise nimmt: The Simon & Garfunkel Story.

Nach ausverkauften Vorstellungen in Berlin, Düsseldorf, Köln und Hamburg in diesem Frühjahr, einer weltweiten Tournee und Standing Ovations bei jeder Vorstellung kehrt The Simon & Garfunkel Story im Herbst 2025 für 18 Konzerte zurück nach Deutschland.

Talentierte Schauspieler und Musiker aus dem Londoner West End versetzen das Publikum bei The Simon & Garfunkel Story in die groovige Zeit der 1960er Jahre zurück. In der Show wird die Geschichte von Paul Simon und Art Garfunkel erzählt: Beginnend bei ihren bescheidenen Anfängen als Rock‘n´Roll-Duo „Tom und Jerry“ bis hin zu ihrem großen Erfolg und ihrer dramatischen Trennung und endet mit einer atemberaubenden Nachstellung des Reformationskonzerts im Central Park 1981 – gekonnt verdichtet auf rund 130 fesselnde Minuten.

Als liebevolle Hommage bringt die gefeierte Tribute-Show den charakteristischen Sound der Folk-Rock-Stars originalgetreu und voller Respekt auf die Bühne – natürlich inklusive aller Hits von Paul Simon und Art Garfunkel, darunter „Mrs. Robinson“, „Cecilia“, „Bridge Over Troubled Water“, „Homeward Bound“, „Sound Of Silence“ und viele weitere! Darüber hinaus transportieren Projektionen von sorgfältig ausgewähltem Foto- und Videomaterial die Stimmungen der damaligen Zeit und rufen besondere Momente ihrer Erfolgsgeschichte auch visuell in Erinnerung.

Der britische Daily Express ist nicht umsonst der Meinung, dass die Show „so nah an den Originalen, wie nur möglich ist.“ „Es ist eine außergewöhnliche musikalische Zeitreise, die das Publikum begeistert hat“, attestiert die Westdeutsche Zeitung der Show. „Eine herzerwärmende Reise in die Zeit von Simon & Garfunkel“, findet auch das Hamburger Abendblatt und ist sogar der Meinung: „Die Kopie klingt inzwischen besser als das Original.“ Die Frankfurter Neue Presse formuliert es etwas schlichter: „Gänsehautmomente“. Und der

Kölner Stadt-Anzeiger bringt es wie folgt auf den Punkt: „Ein Abend in perfekter Harmonie!“

Gastspiel in der Europahalle Trier: 27.9.2025 um 20 Uhr.