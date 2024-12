Australiens Rockstars der Oper feiern ihr 30-jähriges Jubiläum mit einer Comeback-Tournee 2025 in Deutschland nach 10 Jahren. „Es sind 10 Jahre vergangen, seitdem wir in Deutschland gespielt haben und die Rückkehr ist längst überfällig. Wir planen diese Tournee seit zwei Jahren und sind alle sehr aufgeregt, nach Deutschland zurückzukehren, um unsere europäischen Fans und Freunde wiederzusehen und alle Lieblingssongs zu spielen. Wir können es kaum erwarten, wieder in Deutschland zu sein“, sagt Musikdirektor Michael Edwards. „Das letzte Mal, als wir in Deutschland waren, war meine erste Tournee mit den Ten Tenors.“

Die 30-jährige Jubiläumswelttournee präsentiert die beliebtesten und meist gehörten Lieder der TEN Tenors aus ihrer dreißigjährigen Geschichte. Die größten internationalen Hits aus den Bereichen Rock, Pop und Oper stehen auf dem Programm.

Die dynamischen Aufführungen der TEN Tenors sind bekannt für ihre kraftvollen Harmonien und ihre einzigartige Interpretation der größten Songs aller Zeiten. Keine andere Gruppe kann diese Kraft und Harmonie erreichen. Die deutschen Fans dürfen sich auf all ihre Klassiker freuen, darunter „Bohemian Rhapsody“, „Hallelujah“, „Nessun Dorma“, sowie neu ausgwählte Songs wie „Proud Mary“ und „(I‘ve Had) The Time Of My Life“. Zusätzlich erwarten sie einige brandneue Überraschungen, die exklusiv für den deutschen Teil dieser Welttournee vorbereitet wurden. Das alles präsentiert von zehn charismatischen australischen Künstlern, die einen unvergesslichen Abend bereiten werden.

Die TEN Tenors möchten mit der Tour die Gelegenheit nutzen, den deutschen Fans, die sie mit ihrer Liebe und Unterstützung begleitet haben, indem sie immer wieder zu ihren Shows gekommen sind, von Herzen zu danken. Die aktuelle Show ist eine nostalgische Reise der deutschen Tourneegeschichte, ein Best Of der über 800 Shows, die die TEN Tenors im Laufe der Jahre in Deutschland aufgeführt haben. Die Tournee durch Deutschland wird zweifellos der Höhepunkt unserer Welttournee sein!“, sagt Produzent D-J Wendt.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die TEN Tenors zu den am härtesten arbeitenden Tourneegruppen der Welt gehören. Seit ihrer Gründung im Jahr 1995 haben die TEN Tenors leidenschaftlich an ihren Songs und Aufritten gearbeitet, um ihre einzigarti- ge Show in 36 Ländern mit mehr als 3500 Shows zu präsentieren. Seit ihrer allerersten internationalen Show in der ‚Bar jeder Vernunft‘ in Berlin haben die TEN Tenors Deutschland ins Herz geschlossen und schnell Beziehungen zu den deutschen Fans aufgebaut. So verliebten sich Fans aus der ganzen Welt in die gutaussehenden Lausbuben aus Down Under. Ihre Ausstrahlung und ihr Charme sind ansteckend, ihre Aufführungen sind gefühlvoll und inspirierend und ermutigen das Publikum dazu, immer wieder zu kommen.

The Ten Tenors – Welcome Back Tour 2025

Sonntag, 19.01.2025: Neunkirchen, Neue Gebläsehalle

Mittwoch, 22.01.2025: Trier, Europahalle