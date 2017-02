Der Entstehungsprozess von „I See You“ könnte kaum in einem größeren Kontrast stehen zu der Produktion des Vorgängeralbums „Coexist“. Beim zweiten Album zogen sich die drei Bandmitglieder ohne Ablenkungen in ein Studio im Norden von London zurück, für „I See You“ dagegen öffneten The xx ihren Arbeitsprozess, Freunde, Familie und Weggefährten waren eingeladen bei der Produktion vorbeizuschauen.

Dies spiegelt sich auch in der Weiterentwicklung der dreien wider. Während der letzten Jahre war Romy zeitweise nach Los Angeles gezogen, um vor Ort mit einigen der weltbesten Songwritern zu arbeiten. Oliver war Gesicht einer globalen Kampagne von Dior. Jamie wiederum veröffentlichte sein Debüt-Solo-Album, das Grammy-nominierte „In Colour“. Und nebenbei arbeitete Jamie noch als Produzent mit Künstlern wie Frank Ocean, Alicia Keys und Drake zusammen.

Doch The xx sind unbestreitbar am stärksten, wenn die drei zusammenkommen. Belegt durch die harten Fakten: 2,7 Millionen weltweit verkaufte Alben, Mercury Price Sieg für ihr Debütalbum „xx“ und eine der drei britischen Bands, die es schafften, Gold-Status in den USA in der letzten Dekade zu erlangen. Dazu kommen übrigens noch an die 400.000 Ticket-Verkäufe für die Coexist-Tour und zweimal Gold für die beiden Alben in Deutschland. Die erste Single aus dem neuen Album ist „On Hold“. Am 28.02. können wir sie uns live in der Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf ansehen.

Empfehlungen zu The XX

