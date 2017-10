In ihrer 2-stündigen Bühnenshow greifen die 12 Ausnahmesänger Musikgeschichte auf. Kraftvoll und einzigartig lassen sie Lieder der verschiedensten Genres wieder aufleben: Lieder, die die Pop- und Rockkultur geprägt haben, Balladen, die Millionen von Menschen berührt haben, und klassische Arien, die wohl bis in alle Zeit überdauern werden.

Seien Sie dabei! Genießen Sie einen Konzertabend der Emotionen mit Liedern, die jeder kennt, die jeder liebt, einzigartig interpretiert und speziell für die 12 Tenöre und ihre Band aufwendig arrangiert. Mal gefühlvoll, mal unterhaltend, dann wieder ergreifend oder rockig, untermalt durch eine spektakuläre Lichtshow, eindrucksvolle Choreographien und charmante Moderationen: Diese Show verspricht eine Achterbahn der Emotionen, die Ihre ganz persönlichen Erinnerungen an die größten Hits unseres letzten Jahrtausends aufleben lässt!

The 12 Tenors können auf eine 10jährige Geschichte zurückblicken, in der sie Konzerte in Europa, China und Japan gegeben haben. Sie stammen aus verschiedenen Ländern und verbinden mit ihrer stimmlichen und persönlichen Vielfalt den Geschmack von Generationen. Ihr Erfolgsgeheimnis liegt zweifelsohne an ihrem gemeinsamen Ziel, das sie in all den Jahren nicht aus dem Auge verloren haben: Ihr Publikum mit ihrer mitreißenden Leidenschaft für Musik anzustecken!

Am 27.12.2017 gastieren The 12 Tenors in der Hochwaldhalle Hermeskeil – nicht verpassen!

Karten gibt’s im Vorverkauf ab 29.- Euro inklusive aller Gebühren (erhöhte Abendkassenpreise) in Hermeskeil bei Elektroplus und Haag Schmuck, in allen Servicecentren von Wochenspiegel und Trierischer Volksfreund sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Ticket-Hotline (0651) 97 90 770. Online Bestellung: www.kultopolis.com. Die Abendkasse ist ab 19:00 geöffnet.