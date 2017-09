DATUM » 28.11.2017

QUELLE » Peter Rieger Konzertagentur

ARTIST » Tim Bendzko

VENUE » Grand Théâtre / Luxemburg

28.11.2017Peter Rieger Konzertagentur

Nach seiner erfolgreiche Hallen-Tournee im Frühjahr diesen Jahres quer durch Deutschland, kehrt Tim Bendzko im Oktober und November mit seiner „Mein Wohnzimmer ist dein Wohnzimmer“ – Konzertreihe in die schönsten Säle Deutschlands zurück!

Mit „Mein Wohnzimmer ist dein Wohnzimmer“ hat Tim Bendzko 2014 eine Konzertreihe ins Leben gerufen bei der er in ausgewählten bestuhlten Locations seine Songs im familiären Rahmen präsentiert. Nach ausverkauften Wohnzimmerkonzerten 2014 und 2015 geht es im Herbst 2017 endlich wieder in die schönsten Locations Deutschlands, Luxemburgs und der Schweiz. Für Ende 2018 sind ebenfalls schon Konzerte in Planung.

Aufs wesentliche reduziert, ist die „Mein Wohnzimmer ist dein Wohnzimmer“-Konzertreihe eine ganz besondere Möglichkeit Tim Bendzko live zu erleben. „In den letzten Jahren sind die Konzerthallen, in denen wir spielen, immer größer geworden. Das ist toll und mit tausenden Menschen die eigenen Songs zu singen, ist Wahnsinn. Aber dabei ist auch der Wunsch gereift, eine Konzertreihe zu etablieren, bei der alles aufs Nötigste reduziert und der Zuschauer einfach mittendrin ist. Wie werden versuchen den Zuschauern das Gefühl zu geben, dass wir bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer spielen.“ sagt Tim Bendzko.

„Die Show ist von hochmusikalischer Leichtigkeit“ lobte bereits 2015 die Berliner Morgenpost und hält musikalische und andere Überraschungen der Extraklasse bereit. Es geht um Nähe zum Zuschauer, der jederzeit damit rechnen muss, ein Teil der Show zu werden. Natürlich hat Tim Bendzko die eigenen Hits, aber auch einige Lieblingssongs im Gepäck.

Am 7.11. bespielt er die Gebläsehalle im saarländischen Neunkirchen, am 28.11. ist das Grand Théâtre in Luxemburg dran. Nicht verpassen!

