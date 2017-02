Hurricane Festival 2017

Der Frühling naht mit großen Schritten und gefühlt rückt auch das Hurricane Festival am Eichenring in Scheeßel schon in greifbare Nähe, denn die Neubestätigungen für das Hurricane und das Southside Festival gehen in eine weitere Runde. Der Veranstalter gibt weitere Headliner wie Green Day, Linkin Park und Casper bekannt, die vom 23. bis 25. Juni die Bühnen rocken werden. Aber nicht nur die großen Namen lassen die Vorfreude steigen, auch werden folgende weitere feine Acts aus den unterschiedlichsten Musikgenres mit der aktuellen Bandwelle bestätigt:

Das 2014 gegründete DJ-Duo Axwell Λ Ingrosso hat nicht nur Kultstatus, sondern auch Geschichte: Die beiden früheren Mitglieder der Swedish House Mafia stehen für kompromisslos progressiven House, der ordentlich in die Köpfe und Beine geht. Damit sind sie sowohl in den Charts ihrer Heimat als auch international äußerst erfolgreich. A Day To Remember sind ebenfalls angesagt und unvergesslich: Brettharter Post-Hardcore aus Florida – die fünf Jungs mögen es laut, haben aber auch ein unfehlbares Gespür für genau konstruierte Melodien.

Auch die zwei Briten von Royal Blood entfalten live eine unbändige Wucht und haben schnell klargemacht, was für eine Show nur zwei Personen auf die großen Bühnen bringen können. Ganz andere, aber nicht weniger intensive Töne schlägt Clueso an: Der rappende Singer-Songwriter erfindet sich ständig neu, sein aktuelles Album betitelte er daher konsequent als „Neuanfang“ – und schoss damit gleich an die Spitze der deutschen Albumcharts. Die drei Australier von Wolfmother setzen dagegen auf Kontinuität: Hard- und Stoner-Rock, der ikonische Vorbilder hat und dennoch neue Wege geht.

Auch Halsey hat ihre Wurzeln als Singer-Songwriterin nicht vergessen. Trotzdem entwickelt sie ihren Sound immer weiter und ist mittlerweile für innovativen Electropop berühmt. Ganz ihrem Namen nach ist auch Lorde in die Pop-Aristokratie aufgestiegen: Ihr erster großer Hit „Royals“ bleibt nach wie vor unvergessen – wer die Neuseeländerin aber nur darauf reduziert, begeht einen großen Fehler. Das Gleiche trifft auf Passenger und „Let Her Go“ zu – der umtriebige Brite überrascht die Musikwelt nach wie vor mit perfekt komponierten und einfühlsamen Songs.

Auch das Synthpop-Trio Future Islands ist ständig in Bewegung: Live sowieso eine Wucht, haben die drei Herren aus Baltimore jüngst ein neues Album angekündigt. Nathaniel Rateliff & The Night Sweats waren bereits im Studio fleißig und zeigen mit ihrer neuesten Platte eindrucksvoll, dass Bluesrock, Folk und Soul einfach zusammengehören. Auch die Metalcore-Riesen von Of Mice and Men haben mit „Cold World“ im vergangenen Jahr ordentlich geliefert, und die Chart-Stürmer von You Me at Six machen mit der gerade erschienenen Pop-Punk-Platte „Night People“ ohnehin Lust, sie beim Hurricane und Southside live zu feiern.

Auf dieser Bandwelle reiten noch viele weitere Künstler: Riffs mit ordentlich Distortion liefern Baroness, Kodaline und Red Fang. Die Jungs von Irie Révoltés, Montreal und Counterfeit sorgen mit Punkrock für Anarchie, während Kensington, LP, Moose Blood und Tall Heights zeigen, was sonst noch auf Gitarren möglich ist. Eigene Wege gehen auch die beiden Klang-Alchemisten von Ho99o9 mit ihren ebenso dicken wie experimentellen Beats.

Alle bestätigten Bands in der Übersicht:

Green Day | Linkin Park | Casper | Blink-182 | Die Antwoord | Imagine Dragons

Axwell Λ Ingrosso | Fritz Kalkbrenner | Alt-J | Mando Diao

A Day To Remember | Royal Blood | Rancid | Clueso | Flogging Molly

Editors | SDP | Wolfmother | Halsey

Jennifer Rostock | Frank Turner & The Sleeping Souls |Jimmy Eat World

Gogol Bordello | Bilderbuch | Lorde | Milky Chance

Kontra K | Passenger | Boy | 257ers

Future Islands | Danko Jones | Maximo Park | Xavier Rudd

Die Orsons | Joris | Nathaniel Rateliff & The Night Sweats

Haftbefehl | Callejon | SSIO | Antilopen Gang

Archive | Of Mice & Men | You Me at Six | Gloria

Frittenbude | OK Kid | Seasick Steve | Baroness

Irie Révoltés | Heisskalt | Me First And The Gimme Gimmes | Die Kassierer

Kodaline | Kensington | LP | Neonschwarz | SXTN | Disco Ensemble | Montreal

Red Fang | The King Blues | Moose Blood | Nothing But Thieves

The Smith Street Band | Ho99o9 | Skinny Lister | Highly Suspect

Counterfeit | Erik Cohen | Alex Mofa Gang

Tall Heights | K.Flay | Pictures

White-Stage Line-Up 2017

Boys Noize | Digitalism Live | Modestep DJ Set | Alle Farben

RL Grime | Gestört aber GeiL | Rampue | Drunken Masters

…und viele mehr!

Noch sind Tickets erhältlich, die Womo Plaketten sind allerdings schon seit geraumer Zeit vergriffen.