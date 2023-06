Mit einer über 50-jährigen Geschichte ist Tower of Power seit 1968 eine Funk-Institution, die Hits wie „What is Hip“, „So Very Hard to Go“, „This Time It’s Real“ und „You’re Still A Young Man“ herausbrachte und ihren gefühlvollen Sound in Kollaborationen mit Santana, The Grateful Dead, Elton John, Huey Lewis, Justin Timberlake und jedem dazwischen einbrachte.

Hamburg, Fabrik 17.07.2023 München, Theaterfabrik