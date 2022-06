Nach langer Durststrecke startet Popp Concerts nächste Woche in die Open Air Saison 2022. Fast exakt drei Monate lang gibt es ein Programm vom Feinsten rund um Trier bis hinein ins angrenzende Saarland!

Den Anfang macht das porta3-Festival, das in Kooperation mit der Trier Tourismus und Marketing GmbH veranstaltet wird: Donnerstag, den 16.06. eröffnet der frischgebackene Grimme-Preisträger Kurt Krömer die Open Air Reihe vor der beeindruckenden Kulisse des Trierer Wahrzeichens.

Die Aktion “30 für Trier“, die eine Vielzahl an Künstler/innen während der Pandemie finanziell unterstützen konnte, lässt am 17.06. ein Mega-Konzert steigen: im Rahmen von Porta³ treten über 40 Musiker/innen aus Trier und der Region für diesen Zweck an und bieten Bestes für die Ohren. (Veranstalter: 30 für Trier e.V.)

Am 18.06. wird die deutsche Pop-Institution Clueso seine erste Headliner-Show in Trier spielen und sein aktuelles Album präsentieren. Als Support bringt er die wundervolle LOTTE mit.

Am Sonntag, den 19.06. wird das philharmonische Orchester Trier die porta3-Reihe traditionell mit dem “Picknick-Konzert” abschließen. (Veranstalter: Theater Trier)

porta3 – Festival 2022

Do, 16.06.2022

Kurt Krömer – Stresssituation 2022

Einlass 19:00, Beginn 20:00 Uhr

Tickets: ab 36,75 € (Vorverkauf)

TICKETS

Fr, 17.06.2022

„30 für Trier“

Einlass 17:00, Beginn 17:30 Uhr

Tickets: ab 33,00 € (Vorverkauf)

TICKETS

Sa, 18.06.2022

Clueso – „ALBUM“ Sommertour 2022

Einlass 18:30, Beginn 20:00 Uhr

Tickets: ab 51,70 € (Vorverkauf)

TICKETS

So, 19.06.2022

„Picknick-Konzert“ mit dem philharmonischen Orchester Trier

Beginn: 19:00 Uhr

Eintritt frei!

Einen Monat später wird das geschichtsträchtige Amphitheater in Trier zur Open Air-Bühne. Hier werden Fury In The Slaughterhouse am 15. und 16. Juli ihre mehrfach verschobenen Shows nachholen. Für den Termin am 15.07. sind die Tickets gültig, die für den ursprünglichen Termin vom 17.07.2020 bzw. für den ersten Nachholtermin am 16.07.2021 gekauft wurden. Hier gibt es nur noch wenige Rest-Tickets. Für den ausverkauften Termin am 16.07. behalten Tickets vom 18.07.2020 bzw. 17.07.2021 ihre Gültigkeit.

Am Donnerstag, den 21. Juli entern dann die glorreichen Sieben des Rock die Bühne: The BossHoss präsentieren ihr aktuelles Album “Black Is Beautiful” und zelebrieren ihren fulminanten Country-Rock. Auch hier behalten die Tickets der verlegten Termine vom 22.07.2021 bzw. 23.07.2020 ohne Umtausch ihre Gültigkeit.

Am 23.07. gibt sich dann ein Grand Seigneur der deutschen Rock-Szene die Ehre: Wolfgang Niedecken holt seinen 70. Geburtstag nach und feiert mit Niedeckens BAP und dem Publikum die ausgiebigste Geburtstagsparty der Republik. Hier sind ebenfalls nur noch wenige Rest-Tickets verfügbar.

„Bamboleo“, „Volare“, „Baila Me“ – drei Welthits der The Gipsy Kings. Sie gastieren nach langjähriger Bühnenabstinenz hierzulande, wegen der Coronavirus-Pandemie mit zweijähriger Verspätung wieder in Deutschland und sorgen am 24.07. für das feurige Finale der Amphitheater Open Airs. Tickets aus den Vorjahren (25.07.2021 bzw. 26.07.2020) bleiben, wie bei den anderen Shows, weiterhin gültig.

Amphitheater Open Airs 2022

Fr, 15.07.2022

Fury In The Slaughterhouse – Open Air 2022

Einlass 18:30, Beginn 19:30 Uhr

Tickets: ab 59,00 € (Vorverkauf)

TICKETS

Sa, 16.07.2022

Fury In The Slaughterhouse – Open Air 2022

Einlass 18:30, Beginn 19:30 Uhr

Tickets: Ausverkauft / keine Tickets verfügbar

Do, 21.07.2022

The BossHoss – Black Is Beautiful Summer 2022

Einlass 18:30, Beginn 20:00 Uhr

Tickets: ab 54,90 € (Vorverkauf)

TICKETS

Sa, 23.07.2022

Niedeckens BAP – „Schließlich unendlich“-Tour 2022

Einlass 18:30, Beginn: 19:30 Uhr

Tickets: ab 47,90 € (Vorverkauf)

TICKETS

So, 24.07.2022

The Gipsy Kings – Live 2022

Einlass 19:00, Beginn: 20:00 Uhr

Tickets: ab 53,15 € (Vorverkauf)

TICKETS

Das Strandbad am Stausee in Losheim ist die ideale Kulisse für großartige Live-Shows in einer einmaligen Atmosphäre.

Hier macht Wincent Weiss am 24.08. den Anfang: Innerhalb kürzester Zeit ist er von einem Anfang 20jährigen jungen Mann voller Träume zu einem der erfolgreichsten und begehrtesten Künstler in der deutschen Musiklandschaft aufgestiegen.

Auf seiner „Sommertour“ präsentiert er sein aktuelles Album „Vielleicht Irgendwann“.

Am 26.08. ist mit PUR ein herausragender Act für unvergessliche Live-Erlebnisse zu Gast im Strandbad: „40 Jahre PUR“ feiern Hartmut Engler und seine Mitstreiter mit Hits wie „Lena“, „Abenteuerland“ oder „Wenn Du da bist“.

„Alles wird wieder OK“ heißt es dann am 27.08. bei den Broilers. Die Düsseldorfer Band mit Wurzeln im Punkrock, Ska und Rockabilly hat sich in den letzten Jahren zu einem der größten Liveacts in Deutschland entwickelt: drei Nummer 1 Alben und unzählige ausverkaufte Arenen und Open Air-Shows sprechen für sich.

Das Lucky Lake Festival ist längst ein Dauerbrenner bei Fans der elektronischen Musik. Am 03.09. sind mit den Headlinern Felix Jaehn, Kobosil, Lexy & K-Paul und Stella Bossi die angesagtesten DJs und DJanes der Szene zu Gast. Insgesamt 20 Acts auf drei Bühnen machen den Rave am Stausee Losheim zur Party des Sommers.

Strandbad, Stausee Losheim

Mi, 24.08.2022

Wincent Weiss – Sommertour 2022 – Open Air

Einlass 17:00, Beginn 19:00 Uhr

Tickets: ab 49,75 € (Vorverkauf)

TICKETS

Fr, 26.08.2022

PUR – PUR-Open Airs 2022

Einlass 16:00, Beginn 18:00 Uhr

Tickets: ab 59,25 € (Vorverkauf)

TICKETS

Sa, 27.08.2022

Broilers – Broilers Open Airs 2022

Special Guests: Thees Uhlmann + Casino Blackout

Einlass 17:00, Beginn 18:40 Uhr

Tickets: ab 50,80 € (Vorverkauf)

TICKETS

Sa, 03.09.2022

Lucky Lake Festival

Felix Jaehn, Kobosil, Lexy & K-Paul, Stella Bossi, uvm.

Einlass/Beginn: 12:00 Uhr

Tickets: ab 28,00 € (Vorverkauf)

TICKETS

­Den Abschluss der Freiluft-Saison 2022 machen am 17.09. niemand geringeres als Die Ärzte. Die beste Band der Welt ist ein passender Act für das Finale eines tollen Konzertsommers! Die Show auf der Festwiese am Bostalsee ist bereits seit Monaten ausverkauft und wir freuen uns nach zwei Jahren Pandemie endlich wieder auf Sommer, Sonne, Open Airs…

Festwiese am Bostalsee, Nohfelden-Bosen



Sa, 17.09.2022

Die Ärzte – Buffalo Bill in Rom – Tour 2022

Einlass 16:30, Beginn 18:30 Uhr

Tickets: Ausverkauft / keine Tickets verfügbar