Am 03. Mai 2025 bringt Velvet Spring frischen Sound ins E-Werk Saarbrücken – und das Beste: Du kannst das Tagesfestival live vor Ort erleben oder ganz bequem von zu Hause aus streamen!

Egal, ob Du den Vibe in der Location spürst oder entspannt auf der Couch mit Freunden chillst, Velvet Spring liefert Dir feinsten Indie-Pop, entspannte Atmosphäre und eine ausgewählte Mischung an Artists, die den perfekten Soundtrack für den Frühling liefern.

Ein besonderes Line-up feiert Premiere in Saarbrücken

Mit ENNIO, MAJAN und Blumengarten als Headliner stehen einige der gefragtesten deutschen Indie-Pop-Künstler auf der Bühne. Unterstützt werden sie von Lynne, Umali x Trinity Sander und Kasky.

Das erste Indie-Pop Streaming-Festival

Ein besonderes Highlight: Das Velvet Spring Festival ist nicht nur ein Live-Event, sondern gleichzeitig ein Streaming-Festival. Mit einem Velvet Pass Streaming-Ticket für 5 Euro können Fans aus ganz Deutschland digital dabei sein und die Konzerte bequem von zu Hause aus verfolgen. So wird das Festival für eine noch größere Zielgruppe zugänglich.

Folgende Tickets gibt es HIER zu kaufen

Streaming Ticket

Regular Ticket

Premium Ticket

Bring Your Friends Gruppenrabatt: Ab 4 Personen spart ihr automatisch 10% auf alle Ticketpreise (Regular & Premium).

Kein 08/15 Festival – Velvet Spring ermöglicht Dir mit seinen exklusiven Ticketvorteilen eine ganz neue Konzertexperience. Öffne nach dem Kauf Dein Ticket und check sie aus!

Jugendschutz

Einlass unter 14 Jahren nur mit Elternteil / Erziehungsberechtigtem/ter, 14 bis 16 Jahre mit erziehungsberechtigter oder erziehungsbeauftragter volljähriger Person (Muttizettel), ab 16 keine Einschränkung.

Zusätzliche Informationen

Besucher*innen im Rollstuhl wenden sich bitte an: support@niftee.eu

Sofern ein Behindertenausweis mit einem eingetragenem „B“ vorhanden ist, zahlt der Rollstuhlfahrer/die Rollstuhlfahrerin den Vollpreis, die Begleitung hat freien Eintritt ohne zusätzliches Ticket. In dem Fall muss am Einlass der original Behindertenausweis mit dem Ticket vorgezeigt werden (Passkopien sind nicht erlaubt).

Besucher*innen, die auf eine Begleitung angewiesen sind (=“B“ im Behindertenausweis), wenden sich ebenfalls bitte an support@niftee.eu. Sofern ein Behindertenausweis mit einem eingetragenem „B“ vorhanden ist, zahlt die Person den Vollpreis, die Begleitung hat freien Eintritt ohne zusätzliches Ticket. In dem Fall muss am Einlass der original Behindertenausweis mit dem Ticket vorgezeigt werden (Passkopien sind nicht erlaubt).