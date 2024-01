Versengold gehen auf große Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz–an insgesamt 21 Terminen wirft die 6-köpfige Band aus Bremen ihre 20 Jahre Bühnenerfahrung in die Waagschale, um die ihre größten Hits, vor allem aber die brandneuen Songs des Erfolgsalbums LAUTES GEDENKEN zu präsentieren. Die bandtypische Rezeptur aus sprudelnder Spielfreude, mitreißender Publikumsinteraktion und emotionalen Gänsehautmomenten ist und bleibt Markenzeichen der Folkrocker, denen es immer wieder aufs Neue gelingt, ein breites Publikum aller Altersklassen, von Wacken bis Fernsehgarten frenetisch zu begeistern. Mit 4 Top-5 Alben, Erfahrungen von über 1.000 gegebenen Konzerten, vielen millionenfach gestreamten Songs und ungebrochener Motivation, jede Halle zum Kochen zu bringen, verfügt VERSENGOLD über alles, was es braucht, um ihren Fans einen unvergesslichen Abend zu bereiten.

Ihre 20-jährige Erfolgsgeschichte macht die sechs Folkrocker von VERSENGOLD zu einer festen Größe in der deutschsprachigen Musik – und dennoch strahlt die Bremer Band eine Frische und Dynamik aus, die auch nach zwei Jahrzehnten ungebrochen Begeisterungsstürme vor breit gefächertem Publikum auslöst. Immer wieder gelingt den Ausnahmemusikern das Unmögliche: ohne E-Gitarre auf die großen Bühnen von Wacken, Summer Breeze und Co., mit Rockmusik in den Fernsehgarten, mit ihrem eigenwilligen Stil immer wieder in die Top-5, zuletzt schließlich auf Platz eins der deutschen Albumcharts. Der Spagat zwischen den Stilen ist bei VERSENGOLD zu einer Kunstform geworden, die der Band mit frappierender Leichtigkeit, und unter größer Authentizität und Kredibilität von der Hand geht.

Den Beweis treten die 6 Nordlichter im Frühjahr 2024 erneut an. Im gesamten deutschsprachigen Raum und auf 21 Terminen in großen Hallen und Arenen, aber auch einigen ausgewählten kleineren Clubs wird die Band ihr Programm zum Erfolgsalbum LAUTES GEDENKEN präsentieren – ohne dabei die großen Hits und Klassiker außen vor zu lassen. Dabei kann sich das Sextett vor allem auf die außergewöhnlich enge Bindung zu seinen Fans verlassen: von 6 bis 80, vom Metal-Fan über Folkliebhaber, bis hin zum Fernsehgarten-Stammgast wird friedlich und ausgelassen gefeiert und, ausgesprochen textsicher, lautstark mitgesungen. Ein VERSENGOLD-Konzert, das bedeutet Circle-Pit und Crowdsurfer genauso wie schunkelndes Sitzpublikum und knisternde, emotional aufgeladene Momente bei ruhigen Balladen. Wer das für unmöglich hält: Stimmt! Das gibt es eben nur bei VERSENGOLD.