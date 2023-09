Endlich wieder Rocky Beach!

Das VPT war zuletzt mit Sherlock Holmes im mysteriösen London und mit den Helden der Galaxis sogar in den unendlichen Weiten des Weltraums. Aber jetzt fahren wir wieder alle zusammen auf unseren Lieblingsschrottplatz nahe Los Angeles!

Like Ice In The Sunshine

Es ist Sommer an der amerikanischen Westküste, ein Sommer in den 80ern. An den Promenaden der Urlaubsorte tummeln sich Badegäste, Künstler:innen, Musiker:innen und Sportbegeisterte, um die Ferien zu genießen. Kinder fahren auf Bonanza-Rädern durch die Straßen, stets auf der Suche nach Spaß und Abenteuern. Genau wie das VPT! Dieses Wuppertaler Ausnahmetheater nimmt sein Publikum mit nach Kalifornien und zeigt nach fünf Jahren endlich wieder eine Show mit den drei Detektiven:

Das VPT interpretiert: Die drei ??? und der heimliche Hehler!

Die brandneue Show ist ab März 2023 landauf, landab auf deutschen Bühnen zu sehen. Und am 2.10. steigt die Show in der Europahalle Trier!

Sweet Dreams (Are Made of This)

Wer jemals die fantastische Mischung der brillant zusammengeschnittenen Tonvorlagen aus Hörspielen, Lieblingsserien und Filmzitaten gehört, wer die liebevoll gebastelte Kulisse samt Bühnenrequisiten und irrwitzigen Kostümen gesehen, und wer vor allen Dingen die dar-stellerische Urgewalt mit lippensynchronem und pointiertem Spiel des Ensembles erlebt hat, bekommt diese Bilder und Töne nie wieder aus dem Kopf. Und will mehr!

Never Gonna Give You Up

Das gemeinsame Wiederentdecken fröhlicher Erinnerungen aus der eigenen Vergangenheit und das erwachsene Vergnügen, Kindheitshelden beim Lösen skurriler Fälle zu begleiten, wird nur übertroffen von der sicheren Freude auf einen Abend voller Spaß und Lachtränen. Denn jeder Besuch einer VPT-Show ist seit 25 Jahren zuverlässig ein absolut einzigartiges Event. Ölt die Disco-Roller und dreht den Ghettoblaster auf Elf, das Vollplaybacktheater kommt in die Stadt!

BASICS

Seinen Ursprung hat das VPT im Jahr 1997. Aus einer bunten Gruppe Wuppertaler Rampensäue und Hörspiel-Nerds entwickelt sich über die Jahre eine der originellsten deutschen Theatergruppen. Seit mittlerweile 25 Jahren touren sie durch Deutschland und spielen ihre Shows regelmäßig vor ausverkauften Sälen. Das Alleinstellungsmerkmal des sechsköpfigen Kern-Ensembles: Die Tonspur kommt vom Band und besteht aus einer Collage bekannter (Jugend-)Hörspiele, versetzt mit Zitaten aus Film, Funk oder Fernsehen. Vollplayback eben. Die Kulissen, Requisiten und Kostüme werden nahezug vollständig selbst hergestellt und fast jährlich bauen sie aus diesen Zutaten neue, schreiend komische Shows.