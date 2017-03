Ghostbusters mal anders: Das VPT bietet eine rasante Revue durch Hörspielwelten, Zitate und Popkultur. Der Saal ist voll, das Publikum gespannt: Was gleich auf der Hörspielkassette geschehen wird, eigentlich weiß man es schon längst. Dennoch hat keiner eine Ahnung, was für eine Pointe dazu auf der Bühne gezündet wird. Das Spiel mit der (und gegen die) Erwartung beherrschen die sechs Protagonisten des Vollplayback-Spektakels perfekt, die Fans lieben sie dafür. Zack, Punchline, überraschender Twist – Begeisterung!

Der grüne Geist: Der unterhaltsame Schlagabtausch mit dem Hörspiel geht Anfang 2017 in die nächste Runde. Mit dem Drei-Fragezeichen-Fall »Der grüne Geist« nimmt sich das VPT wieder einen absoluten Klassiker vor. Unter mysteriösen Umständen abhanden gekommen ist eine Perlenkette, ein Geist schimmert ständig durchs Bild und ein Chinese verhält sich ganz schön seltsam bei der ganzen Geschichte – wobei nicht mal gemeint ist, dass er manchmal das »R« wie ein »L« spricht und manchmal nicht. Politische Korrektheit hin oder her … Hier stimmt doch etwas nicht!

Erlebt das Stück des Vollplaybacktheaters am 8.4. in der Aula der Univerität Saarbrücken und am 9.4. in der Europahalle Trier!

