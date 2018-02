Walk the Moon in Köln: am 02.04. in der Live Music Hall

Rockmusik mit einem poppigen Twist und dem Mut, auch mal etwas komplexer in Struktur und Arrangement zu denken: Das ist die Kernidee von Walk The Moon, die sich nicht ohne Grund nach einem Song von The Police benannten.

Wie die großen Vorbilder, so bietet auch das Quartett aus Ohio eine gelungene Mixtur aus Zugänglichkeit und Eigenständigkeit, drückendem Rock und brillanten Melodien, 80er-Coolness und einem modernen Songverständnis. Wie sehr sie den Nerv einer globalen Hörerschaft treffen, bewies etwa die Single „Shut Up and Dance“, die in den USA auf Platz 4 der Charts stieg, in mehr als zehn weiteren Ländern die Top 40 erreichte und sich auch hierzulande in den Top 10 der Single-Charts wiederfand.

Ihr aktuelles Album „What If Nothing“ erwies sich insbesondere in ihrer Heimat als sehr erfolgreich: Platz 3 in den US-Alternative- und Platz 5 in den US-Rock-Charts. Am 2. April kommen Walk The Moon für ein Konzert nach Köln.

