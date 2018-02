DATUM » 24.02.2018

„Da müsste Musik sein, überall wo du bist!“ – mit seiner 2016er Single „Musik Sein“ hat Wincent Weiss viel mehr als eine künstlerische „Duftmarke“ gesetzt. Die musikalische Hymne auf die Liebe avancierte zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Hits des Jahres und wurde mittlerweile für über 200.000 verkaufte Exemplare mit GOLD ausgezeichnet! Gleiches passierte auch mit der Nachfolgesingle „Feuerwerk“ – GOLD! Ebenfalls bereits auf GOLD-Kurs: das Debut-Album mit dem Titel „Irgendwas Gegen die Stille“, das im April veröffentlicht wurde.

Wincent Weiss ist unbestritten DER deutschsprachige Newcomer des Jahres! Seine warme Stimme geht unter die Haut, seine Songs direkt ins Herz. Millionenfach gehört, gestreamt, geklickt, geteilt, geliebt. Im Radio, im Fernsehen, auf Streaming-Plattformen, auf YouTube oder in den sozialen Netzwerken, wo der gebürtige Norddeutsche vor kurzem die magische Zahl von 200.000 Followern auf Instagram geknackt hat.

Vor allem aber live auf seinen Konzerten mit seiner eigenen, vierköpfigen Band. Sahen ihn im Herbst 2016 auf der ersten eigenen Tour etwa 2600 Fans, so waren es im Frühjahr 2017 bereits über 13.000 ZuschauerInnen. Für die Herbst-Tour ab November wird mit über 35.000 BesucherInnen gerechnet. Rund 250.000 Menschen erlebten Wincent Weiss auf einem der vielen Open-Air- und Radiofestivals in diesem Sommer.

Wincent Weiss schafft magische Momente. Die besonders auch dann eintreten, wenn er live manche der Songs von seinem Debut-Album akustisch und oft nur begleitet von Gitarre, Cello oder Piano spielt. Und diese dadurch einen überraschend tiefen Blick in ihre und seine Seele freilegen, eine besondere Nähe und auch Nahbarkeit schaffen.

Mit der Zeit wurde die Idee geboren, die Songs des Album-Debuts „Irgendwas Gegen Die Stille“ noch einmal aufzunehmen. Akustisch. Liebevoll neu arrangiert und sparsam instrumentiert: Streicher, Gitarren, Klavier, Percussion. Und die unnachahmlich warme und feinfühlige Stimme von Wincent Weiss. Aus der Idee wurde Wirklichkeit. Zu Erleben auf der neuen Deluxe-Edition des Albums „Irgendwas Gegen Die Stille“, die am 27.10.2017 veröffentlicht wurde.

Diese beinhaltet sowohl das Originalalbum als auch 12 Songs vom Debütwerk in neuem, akustischen Gewand. Hier zeigen sich die verschiedenen Facetten des Könnens und der Stimme von Wincent Weiss, die einen – sowohl perfekt produziert, als auch behutsam reduziert – sofort gefangen nimmt. Auf dem Originalalbum finden sich zudem zwei bisher unveröffentlichte Songs. „365 Tage“ und „Weck Mich Nicht Auf“, die Wincent Weiss bislang nur live und im Rahmen seiner Konzerte präsentierte, werden auf Wunsch vieler Fans nun auch auf dem Album veröffentlicht.

So wandern die Songs des Album-Debuts erneut unter die Haut, erzeugen in ihrer besonderen Intimität und mit Tiefgang jedoch auf der Haut das Gefühl einer innigen Umarmung. Eine Doppel-CD, die für die nun anstehende Jahreszeit nicht nur den perfekten Soundtrack für all diejenigen parat hat, die sich neben „Irgendwas Gegen Die Stille“ auch „Irgendwas Für Die Stille“ wünschen.

Ob zuhause in den eigenen vier Wänden oder ab Mitte November live mit Band auf ausgedehnter Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz an folgenden Orten und Daten: Im Februar 2018 präsentiert Wincent Weiss die Akustikversionen seiner Songs in einigen ausgewählten Konzerthäusern, bestuhlt und im intimen Rahmen.

