Mit bislang weit über 50 Kinofilmen zählt Woody Allen zu den fleißigsten – und auch profiliertesten – Filmemachern unserer Zeit. Er gilt als einer der klügsten Chronisten des American Way of Life, insbesondere seine immer wieder humorvoll und satirisch brillante Auseinandersetzung mit der intellektuellen Szene New Yorks verhalf dem 1935 in Brooklyn geborenen Künstler zu internationalem Ansehen. Neben dem Film galt Woody Allens zweite Liebe schon immer der Jazzmusik, insbesondere dem Traditional Jazz.

Nun kommt der Starregisseur für ein Konzert mit seiner New Orleans Jazz Band für ein Konzert in die Elbphilarmonie in Hamburg. Tickets können ab dem 15.05.2017 online gekauft werden.

WOODY ALLEN AND HIS NEW ORLEAS JAZZ BAND TOUR