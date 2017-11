von Marius Schobelt

Geile Livemusik, Bombenstimmung und oldschool Rock’n’Roll? Ja bitte herein. So in etwa lässt es sich beschreiben, was die Beatsteaks am zweiten November im Kölner E-Werk abgeliefert haben.

Die Band rund um Frontmann Arnim Teutoburg-Weiß hat wieder ein Mal bewiesen, dass sie nicht umsonst zu den besten Liveperformern in Deutschland gezählt werden. Der erste Ton und die Party begann! Kaum jemand, ob auf den Oberrängen oder im in Innenraum, hielt es bei Automatic, Milk & Honey und Cut Off the Top an seinem Platz. Tanzen und Party zu einem hervorragend abgeschmeckten Potpourri aus altem und neuem war das klare Motto des Abends. Eine gewohnte Mischung aus HipHop und Rock’n’Roll, verfeinert mit Reggaeelementen, sorgte stets für einen gelungenen Wechsel. Als kleines Schmankerl wurde die Kölner Crowd immer wieder mit Liveupdates des Europapokalsspiels des 1. FC Köln versorgt, was der Stimmung alles andere als einen Abbruch tat.

Das nächste Highlight erwartete die Fans gegen Ende des Konzerts. Ein Salto von der Bühne in die Fans. Ein weiterer Beweis, dass die Band auch nach all den Jahren nichts an Schwung und Elan verloren hat – auch wenn dieser kaum noch zu erbringen nötig war. Bei all der Freude ließ es sich Arnim Teutoburg-Weiß nicht nehmen in der „zweiten Heimatstadt“ der Berliner auch ernste Themen anzusprechen und ein klares Statement gegen Rechts zu setzten. „Es ist geil zu wissen, dass an so einem Abend niemand hier ist der AfD gewählt hat.“

Am Ende lässt sich auf einen super Auftritt zurückblicken, der einfach Spaß gemacht hat und Vorfreude auf das nächste Konzert weckt!

