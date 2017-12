VERÖFFENTLICHUNG » 24.11.2017

Es gab eine lange Pause von 2012 bis zu ihrem neuen Studioalbum „Under Stars“ im Jahr 2017 – doch dann war Amy Macdonald wieder da, als sei sie nie weg gewesen, und enterte die vorderen Chartplätze in UK, Deutschland und der Schweiz. Und mit dem dazu gehörigen Livealbum beweist sie mal wieder, dass sie auf der Konzertbühne einfach sensationell gut ist.

Der Live-Set enthält sieben Songs des neuen Albums, dessen Review sich HIER findet. „Ich bin so stolz auf die Songs und sehr zufrieden mit dem Album. Da gibt es so viele unglaubliche Momente und ich glaube, dieses Album enthält einige meiner besten Arbeiten“, sagt Amy selbst dazu. Ergänzt werden diese durch Klassiker wie das unverwüstliche „Mr. Rock And Roll“, die akustische Schönheit „4th Of July“ und natürlich den Dauerbrenner „This Is The Life“.

In jedem Fall kommt Live-Feeling auf und Amy Macdonald ist mitreißend in ihrer Interpretation. Wenn ich vor allem die neuen Titel mit der Studioversion vergleiche, gefallen mir die Livetracks noch eine ganze Stufe besser. Sie singt sich sympathisch und mit großer Leidenschaft durch den Set. Die Stimmung im Berliner Tempodrom kommt perfekt rüber.

Auf der beiliegenden Bonus-DVD befindet sich leider nicht das komplette Konzert, sondern eine Auswahl von drei Livetracks und drei Videos. Schade.

