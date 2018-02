Das Alphabet der Anna Depenbusch in Schwarz-Weiß

VERÖFFENTLICHUNG » 23.02.2018

Bereits ihre Mathematik gab es in bunt und schwarz-weiß. Dieses Konzept setzt die Hamburger Liedermacherin Anna Depenbusch nun konsequent fort, indem sie auch ihr aktuelles Album „Das Alphabet der Anna Depenbusch“ als schwarz-weiße Soloversion am Klavier veröffentlicht.

Während die „bunte“ Version durch vielfältige Instrumentierung besticht und gewissermaßen in allen Farben strahlt, reduziert Anna ihre Songs für das schwarz-weiße Album auf das Wesentliche – nur ihre Stimme und ihr Klavierspiel. Und statt zu strahlen, funkeln die Lieder plötzlich geheimnisvoll und entwickeln eine neue Dynamik. Die überschwängliche Hymne „Fürimmersekunde“ wird zur poetischen Liebeserklärung, die Melancholie von „Du und die Nacht“ verdichtet sich zu beinahe schmerzhafter Eindringlichkeit und die Aufbruchsstimmung von „Alles über Bord“ wird mit spielerischer Leichtigkeit vermittelt.

Alleine mit Klavierbegleitung entfalte Annas Gesang noch mehr Lebendigkeit und Gefühl, und die Geschichten, die sie in ihren Liedern erzählt, stehen noch deutlicher im Vordergrund. So swingt ihr „Alphabet“ in schwarz-weiß nicht ganz so wie mit Big-Band-Begleitung, wird aber um so nachdrücklicher buchstabiert. Und „Frauen wie Sterne“ braucht hier kein Akkordeon, um den Charme eines alten Chansons zu verbreiten.

Zwischen die Lieder des jüngsten Albums haben sich auch noch zwei ältere Titel gemogelt: „Engel“ von Annas Debüt „Ins Gesicht“ und „Was wäre wenn“ vom Album „Sommer aus Papier“. Und auch ihnen steht die schwarz-weiße Interpretation äußerst gut. Außerdem ergänzen drei Instrumentalstücke das schwarz-weiße Repertoire. „Im Foyer“ stimmt uns zu Beginn ruhig ein, zwischendurch funkelt das Klavier bei „Neumond“, und „Haus 03“ bildet einen runden, sanften Abschluss.

„Mir gefällt der Wechsel von Farbe und Schwarz-Weiß“ – so einfach begründet Anna Depenbusch selbst ihre Strategie, ihre Alben in verschiedenen Versionen zu veröffentlichen. Und sie beherrscht diesen Wechsel auch und überzeugt mit Band und musikalischen Gästen ebenso wie solo am Klavier. Wer sich davon live überzeugen will, kann sie ab Mitte März auf ihrer Solo-Tour durch Deutschland erleben – Termine unter www.annadepenbusch.de

