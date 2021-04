Bend The Future: anspruchsvoller und chilliger Jazz-Prog für die Zukunft

BEND THE FUTURE wurde im Januar 2019 gegründet und ist eine progressive Rockband aus Grenoble, Frankreich. Die Band zeichnet sich vor allem durch ihre Melodien mit ungerader Taktführung aus, die Elemente des Prog-Rock der 70er Jahre, Jazz, Funk und osteuropäische Musik in ihren Sound einfließen lassen. Bend the Future wurde von Can Yıldırım (Gitarren/ Gesang), Rémi Pouchain (Bass), Pierre-Jean Ménabé (Saxophon) und Piel Pawlowski (Schlagzeug) gegründet. In jüngster Zeit hat die Band ihre endgültige Formation erreicht, nachdem Samy Chebre (Keyboards) hinzukam. Ende 2019 erschien mit “Pendellösung” das Debütalbum von BEND THE FUTURE. „Without Notice“ ist das Zweitwerk und die erste Veröffentlichung für Tonzonen Records.

Trotz der krummen Takte und dem dezenten Einfluss von Jazzelementen, kommen die Songs sehr ausgeglichen und chillig beim Hörer an. Zwischen durch bricht dann doch das Temperament durch und es geht schräg und schwungvoll nach vorne. Bis auf “Merely” und “We Aim Higher” sind die Songs rein instrumental gehalten und beziehen genau hieraus ihre Kraft und Faszination. In den temporeichen Parts erinnern die Franzosen an die in den 1970er aktiven und jetzt bei Karisma Records neu aufgelegten Ruphus.

Mit der Aufnahme der Band in die Tonzonen Familie beweist das Label auf ein Neues sein feines Händchen für außergewöhnliche, intelligente und kunstvolle Musik.