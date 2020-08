Am 28. August veröffentlichen die Düsseldorfer Metalcore-Kultschocker CALLEJON ihr neuntes Studioalbum “Metropolis” bei Warner Music.

CALLEJON erschaffen mit Metropolis eine comichaft-düstere, dystopische Parallelwelt und verstören mit ihren extremen Texten, gehen mit Geschwindigkeit und Brutalität in ihrer Musik dorthin, wo’s weh tut. Die Mischung aus Brutalität, Sarkasmus und Ironie ist nichts für schwache Nerven, provoziert und wird einige Eltern und sozialen Umgebungen in den Wahnsinn treiben, denn im Gegensatz zum Gros des Genres texten die Jungs auf deutsch, stehen musikalisch den Genregrößen aber in nichts nach.

Einer der zentralen Charaktere, der hier von der Kette gelassen wird, und der drastische Titel sagt dabei schon alles, ist Gottficker: Für Gottficker gibt es keine Regeln, keine Skrupel und keine Tabus, nur den eigenen Trieb der egozentrisch-anarchischen Zerstörung und das blutbesudelte, hedonistische Chaos. Der ultimative Soundtrack zum verdrogten Kettensägen-Egotrip donnert als brachial-punkiges Metalbrett aus den Boxen. Die schmutzige Rock-’n’-Roll-Attitüde und die beißende Ironie im Text sind trotz aller Brutalität einnehmend: „Gottficker“ macht einfach Bock, nicht nur den Masochisten unter uns. Denn er symbolisiert unsere eigenen dunkelsten Triebe: die rücksichtslose, egoistische Lust, die nur Wut, Zerstörung, Sex, Gier und das eigene Vergnügen kennt.

Das abermals von Frontmann Bastibasti erdachte und produzierte Musikvideo ist dementsprechend das Gegenteil von zimperlich. Der blutgetränkte 80s-Horror-Grindhouse-Gore-Wahnsinn geht mit vollem Einsatz von Kettensäge, Minigun, Bohrmaschine, Hammer, Teppichmesser und allen sonst erdenklichen Grausamkeiten als eines der blutigsten Musikvideos aller Zeiten in die Geschichte ein.

CALLEJON gehen ab dem 26.02.2021 auf Headliner-Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

CALLEJON – METROPOLIS TOUR 2021

26.02.2021 – Frankfurt/Main – Batschkapp

27.02.2021 – Karlsruhe – Substage

28.02.2021 – Saarbrücken – Garage

03.03.2021 – Hannover – Faust

04.03.2021 – Dresden – Alter Schlachthof

05.03.2021 – Nürnberg – Hirsch

06.03.2021 – Berlin – Festsaal Kreuzberg

10.03.2021 – Hamburg – Markthalle

11.03.2021 – Bremen – Schlachthof

12.03.2021 – Köln – Live Music Hall

13.03.2021 – Münster – Skaters Palace

09.04.2021 – Wien (AT) – Szene

10.04.2021 – Aarau (CH) – Kiff