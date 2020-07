Treffender hätte es CHARLIE BARNES nicht beschreiben können, denn herausgekommen ist kein flüchtiger Zusammenschnitt von Outtakes oder für Bonustracks ausgewählte Songs, sondern ein Singer-/Songwriter-Album, das man so nicht erwartet hat. Eindringliche Akustiktracks mit Gitarre, Slidegitarreneinsprengsel und Einspielern von Streichern, Klarinetten und Blechbläsern oder kleinen Samples. Aber bei allem erwähnten bleibt der Grundcharakter des Albums, das sich in den meisten Teilen anhört wie ein live eingespieltes Sessionwerk vorhanden.

“In diesem Sommer, als ich wieder zu meiner täglichen Arbeit als Teil der Bastilles Live-Band zurückkehrte und regelmäßig ein paar einfach angeschlagene Gitarrenakkorde in meinen Fingern zuckten, spürte ich, wie sich etwas Neues in meinem Kopf drehte. Es fühlte sich so an, als wäre es eines dieser “Alles” -Lieder. Die Art von Lied, in der es einem Schriftsteller gelingt, genau in eine Handvoll Verse zu übersetzen, wo und wer er zu einer bestimmten Zeit ist. In einem Hotelzimmer irgendwo in Spanien fanden die Texte eines Nachmittags ihren Weg aus mir heraus und wurden zu “Last Night’s Glitter”. Es hört sich so an, als würde ich es romantisieren, aber genau so ist es passiert.”