VERÖFFENTLICHUNG » 09.02.2018

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Daniel Hope

LABEL » Deutsche Grammophon, Universal Music

Wenn man in der modernen Klassik-Welt bestehen will, reicht es nicht aus, ein Violinkonzert oder eine Sonate zum x-ten Mal neu aufzunehmen. Man muss sich etwas Besonderes einfallen lassen, um das Publikum auf einen Weg mitzunehmen. Bei Daniel Hope ist es der Weg zu Mozart.

Der Violinist mit britischen und südafrikanischen Wurzeln, 7-facher „ECHO Klassik“ Gewinner, bewegt sich mit dem Zurich Chamber Orchestra in seiner „Journey To Mozart“ auf den Spuren des großen Meisters, ohne sich in dessen Musik zu verlieren oder eine „Best of“ im Zuge von Klassik-Schlagern zu schaffen. Stattdessen stehen Kompositionen von Haydn, Salomon, Mysliveček und Gluck auf dem Programm – alles Zeitgenossen von Wolfgang Amadeus Mozart, die ihn kannten und schätzten.

“Mozart ist für mich”, so Hope, “die größte Inspiration und zugleich das größte Rätsel.” Gemeinsam mit dem seit 2016 von ihm geleiteten Zürcher Kammerorchester geht Hope diesem Rätsel nun auf die Spur. Inmitten der zeitgenössischen Komponisten findet sich dann ein breiter Block mit Mozarts „Concerto for Violin and Orchestra No.3 in G major“ und „Adagio for Violin and Orchestra in E major“.

Die Interpretation des Kammerorchesters mit der solistischen Darbietung Hopes ist weich und fließend. Trotz der unterschiedlichen Komponisten wirkt das fast 70minütige Album wie aus einem Guss. Man darf sich in Mozarts Zeitschleife gefangen fühlen. Und zum populär-musikalischen Abschluss gibt es dann noch eine fetzige Version von „Alla turca“ in einem neuen Arrangement von Olivier Fourés.

Daniel Hope zeigt sich mal wieder nicht nur als hervorragender Solist und Orchesterleiter – er hat zudem ein Gespür dafür, Menschen für eine bestimmte Epoche und Stilrichtung zu begeistern. Sein Mozart-Programm ist absolut stimmig.

