Devin Townsend: Akustik-Live-Mitschnitt für Konzertentwöhnte

„Hallo zusammen, Devin hier,

Ich bin sehr glücklich, von einer Gruppe von Unternehmen unterstützt zu werden, die mir dabei helfen, meine aktuelle Arbeit und den Zeitbedarf zu erleichtern. Angesichts der Albumprojekte, die ich für 2021 und 2022 plane, hat InsideOut darum gebeten, eine Reihe von Live-Alben, Quarantänealben und allgemein interessanten Projekten zu erstellen, die die Leute unterhalten, während ich mit meinen nächsten größeren Veröffentlichungen beschäftigt bin.

Deshalb bringen wir Ihnen die “Devolution Series”: eine Gruppe von Kuriositäten und interessantem Material, die ich gerne hören würde, die ich aber nicht unbedingt als “Hauptveröffentlichung” präsentieren möchte. Die Serie wird alle Quarantänelieder und Konzerte sowie verschiedene Live-Shows der letzten Jahre enthalten.

Die erste Veröffentlichung ist eine remixte und remasterte Version der Show “Live in Leeds”, die ursprünglich in der “Empath” Ultimate Edition enthalten war. Es war eine coole akustische Show, die es verdient, gehört zu werden, denke ich, also können wir dies als Einführung in die Serie verwenden.

Ich bin gerade tief im Schreiben meiner neuen Projekte und freue mich sehr darauf. Vielen Dank, dass Sie mir dies ermöglicht haben, und ich hoffe, dass Ihnen die „Devolution Series“ gefällt.“

Es ist immer wieder ein tolles Erlebnis Devin live erleben zu dürfen und wenn es nur aus der Dose ist. Sein Charme, sein Humor, seine Grimassen und seine Energie auf der Bühne werden sogar durch die Dose auf die Ohren des Hörers transportiert. Auch die Zusammenstellung der Tracklist ist nicht zu verachten:

1. Intro

2. Let it Roll

3. Funeral

4. Deadhead

5. Ih-Ah!

6. Love?

7. Hyperdrive

8. Terminal

9. Coast

10. Solar Winds

11. Thing Beyond Things

Das Album erscheint als Ltd. CD Digipak, 180g Gatefold 2LP (inkl. Album auf CD) und als Digital Album.