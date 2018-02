70 Jahre alt war Nina Simone als sie im Jahr 2003 in Frankreich starb. Unter den großen afroamerikanischen Sängerinnen des 20. Jahrhunderts wie Bessie Smith, Billie Holiday, Mahalia Jackson, Ella Fitzgerald, Dinah Washington und Aretha Franklin nahm sie durch ihr politisches Engagement immer eine Sonderstellung ein. Sie, die mit bürgerlichem Namen Eunice Kathleen Waymon hieß, war eine unermüdliche Botschafterin der US-Bürgerrechtsbewegung und des Black-Power-Movements, für welche sie sich von den späten 1950ern bis zu den 1970er Jahren engagierte.

Einem größeren Publikum bekannt wurde sie vor allem durch ihren Song „My Baby Just Cares for Me“. 1987 wurde dieser 30 Jahre nach seiner Entstehung dank eines Chanel-Werbespots zum Welthit. Der „Rolling Stone“ sah sie im Jahr 2008 auf Platz 28 der „100 besten Sänger aller Zeiten“. Die Diskographie umfasst unzählige Live- und Studioalben. Sie sang Afro-Pop und Weltmusik, war in vielen Genres zuhause.

Das Album „Mood Indigo“ mit 14 Titeln bietet die legendären frühen Aufnahmen der Künstlerin unter anderem mit dem Klassiker „My Baby Just Cares For Me“ oder auch „Porgy (I Loves You Porgy)“, „Love Me Or Leave Me“ und den Titelsong. Insgesamt gibt es sieben rare Singleversionen sowie einen alternativen Mix von „He’s Got The Whole World In His Hands“, das heute noch zu den beliebtesten Kirchenliedern zählt.

„Mood Indigo“ gibt einen guten Eindruck davon, wie diese starke Frau zu einer der besten und beliebtesten Sängerinnen des vergangenen Jahrhunderts werden konnte. Das Album enthält ein 24-seitiges Booklet mit Liner Notes von Ashley Kahn und einem Interview mit Nina Simones Wegbegleiter, dem Jazzschlagzeuger Al “Tootie” Heath. Ein schönes Werk für Jazz-Nostalgiker und Freunde fantastischer Stimmen.

Unsere Nina Simone Empfehlung

Mood Indigo (The Complete Bethlehem Singles) Nina Simone, Mood Indigo (The Complete Bethlehem Singles)

Bmg Rights Management (Warner)

Audio CD

