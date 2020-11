In einer Zeit, in der die letzten Konzerte schon so lange her sind und die nächsten Konzerte wohl noch sehr lange hin sind, freut man sich, wenn die Bands und Labels die Erinnerungen mit entsprechenden Outputs an die Konzerterlebnisse aufrecht erhalten.

So bringen jetzt Dream Theater und das Label InsideOut Music ein zweieinhalbstündiges Konzerterlebnis in die Wohnzimmer der Fans. Das Package umfasst drei CDs und 2 Blu-ray in einem Schuber.

Die Schwerpunkte des Sets aus dem Hammersmith Apollo liegen bei der 2019er Scheibe “Distance Over Time” ergänzt um die Stücke „In The Presence Of Enemies – Part I“ aus dem Album „Systematic Chaos“ und „A Nightmare To Remember“ von der “Black Cloud & Silver Linings”. Die zweite und dritte Scheibe umfassen das für viele beste DT-Album „Metropolis Pt. II – Scenes From A Memory“ in Gänze. Die Produktion ist fett und hält das Live-Erlebnis und die Live-Atmosphäre fest, was man von vielen Live-Alben leider kaum noch sagen kann.