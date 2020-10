Nach dem weltweiten Erfolg ihres achten Studioalbums “F8” kündigen Five Finger Death Punch den zweiten Teil ihres Greatest-Hits Albums an: “A DECADE OF DESTRUCTION – VOLUME 2” ist ab sofort vorbestellbar. Das Album wird ab dem 09. Oktober 2020 als CD, sowie ab dem 20. November 2020 als orangene 2LP, als violette 2LP (limitiert auf 500 Stück, exklusiv bei EMP) sowie als weiße 2LP (limitiert auf 500 Stück, exklusiv auf www.betternoise.shop) erhältlich sein.

“A DECADE OF DESTRUCTION – VOLUME 2” wird neben bekannten Hits auch insgesamt fünf bisher unveröffentlichte Titel enthalten. Darunter der brandneue Song „Broken World“ – der ordentlich nach Vorne geht, exklusive Remixe von Steve Aoki, Joe Hahn (Linkin Park) und Felmax sowie eine neue Akustik Version des Klassikers “Wrong Side Of Heaven”, das zuerst an Disturbed erinnert und dann in Bombast mit Orchester ausartet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ob es einem zweiten Best-Of-Album bedurfte, bei einer Band, die gerade mal 15 Jahre und acht Studioalben zu verzeichnen hat, sei dahin gestellt. Bands mit längerer Lebensdauer und weit mehr Alben, konnten sich dem Vermarktungswahn entziehen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass der Weihnachtskonsumtrubel in erreichbare Nähe kommt.