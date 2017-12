VERÖFFENTLICHUNG » 24.11.2017

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Gary Moore

LABEL » BMG, Sanctuary;Warner Music

24.11.2017

Gary Moore wurde 1952 geboren, machte zunächst als Hardrocker Karriere und wechselte Anfang der 90er Jahre ziemlich abrupt zum Blues. Vielleicht hatte er auch einfach genug davon, immer nur „Empty Rooms“, „Out In The Fields“ sowie „Friday On My Mind“ zu schmettern und tauschte diese gegen „Still Got The Blues (For You)“, einen weiteren weltweiten Erfolg. 2011 verstarb er leider viel zu früh und hinterließ eine große Lücke. Die kann man zumindest musikalisch füllen, wie es die neue Compilation „Blues And Beyond“ tut.

Es gibt eine kleine 2CD-Version und ein 4CD-Gesamtpaket. Mir liegt leider nur die Doppel-CD zum Reviewen vor, aber da ist schon eine Menge guter Musik drauf. Das Album bietet eine bemerkenswerte Kollektion seiner kraft- und gefühlvollen Blues-Aufnahmen. Wer allerdings auf die Hitsingle „Still Got The Blues (For You)“ hofft, den muss ich enttäuschen und auf den 4CD-Release verweisen.

Die meisten Aufnahmen stammen aus der Zeit von 1999 bis 2004. Songs wie „Stormy Monday“, „Power of the Blues“, „You Upset Me Baby“ und „I Can’t Quit You Baby“ geben einen guten Einblick in das Blues-Werk dieses einzigartigen Künstlers. Viele bewunderten den virtuosen Gitarristen nicht nur für sein unglaubliches Tempo, sondern auch für die Leidenschaft, das Feuer und die Authentizität seines Spiels. Wer das nochmal en bloc nachvollziehen will, ist mit dieser Compilation gut bedient.

Ein großes Box-Set schließlich präsentiert neben den gleichen Aufnahmen der Doppel-CD noch zwei weitere CDs mit digital aufbereiteten Konzertmitschnitten – inklusive zweier bis dato unbekannter Songversionen. Dieses Konzert ist zum ersten Mal überhaupt als Aufnahme verfügbar. Zudem ist die offizielle Gary-Moore-Biografie „I Can’t Wait Until Tomorrow“ von Harry Shapiro beigefügt. Die bisher unveröffentlichte ungekürzt autorisierte Biografie gewährt einzigartige Einblicke in die Welt des Künstlers.

Unsere Gary Moore Empfehlung

Weitere Empfehlungen zu Gary Moore

