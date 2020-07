Am 29. Juli erscheint über Fearless Records/Spinefarm Records im digitalen Format die 3-Songs-Live-EP der US-amerikanischen Alternative Rocker Grayscale. Mit drei Songs und einer Spieldauer von knapp acht Minuten ist dies jedoch nur als Mini-(Mikro)-EP zu bezeichnen.

In Unplugged-Singer-Songwriter-Manier präsentieren die fünf Musiker ihre Songs “Baby Blue”, “Painkiller Weather” und “What’s On Your Mind”. Das Ganze fühlt sich ganz entspannt und durchsetzt mit Westcoast-Flair an, dass man sich an den Strand von Santa Monica bei Sonnenuntergang sehnt.

