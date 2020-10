Pop-Musik hat immer den schalen Beigeschmack von belangloser Musik, die als Hintergrundmusik dienen kann. Was “4 Guys From The Future” aus Dänemark schon seit Jahren abliefern ist feinster Art Pop, der in keinster Weise belanglos daherkommt, den man als Hintergrundmusik genießen, aber auch durch genaues Hinhören tiefsinnig erkundet werden kann.

Die am Freitag erschienen EP “Arches” besteht aus fünf Song, die den Hörer eine knappe viertel Stunde aus dem Alltag entführen kann. Verträumte Melodien, kunstvoll arrangierte Synthie-Klangmalereien lassen Assoziationen an die Norweger von “A-Ha” oder die Briten von “Coldplay” wach werden. Die neue Single “You I Want” ist eine Hommage an Prince und die Hoffnung, dass die Zukunft Antworten bringt.

Mastermind Bjarke Porsmose kommentiert: “‘You I Want’ ist ein funky kleines Gospel-Lied, das ich kurz nach Princes Tod geschrieben habe. Ich hatte mit einem guten Freund darüber gesprochen, etwas in Princes Geist zu schreiben, und ‘You I Want’ kam dann heraus.”

Für Freunde gepflegter Pop-Musik ist diese EP ein absoluter Tipp. Für mich bis dahin recht unbekannt, werde mich jedenfalls näher mit dem Schaffen der Dänen auseinandersetzen.