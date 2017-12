VERÖFFENTLICHUNG » 01.12.2017

Mit „Helmut Lotti Goes Classic“ startete 1995 sein internationaler Durchbruch und er eroberte damit die Welt. Das Album erreichte auf Anhieb Gold Status und seither verkaufte er über 13 Millionen Tonträger, zu denen aufwendige TV-Specials in Südafrika, Sibirien und Mexiko produziert wurden und die insgesamt fünfzehn Gold-, sechs Platin- und drei Triple-Gold-Auszeichnungen erreichten. Der begehrte Belgier gewann eine Goldene Kamera und zwei ECHO-Awards, sang Duette mit Andrea Bocelli, Montserrat Caballé, Eros Ramazzotti , Placido Domingo, Sarah Brightman sowie Cliff Richard und verkaufte die Ränge im Brüsseler Vorst Nationaal, der Kölner Lanxess Arena, dem Wiener Konzerthaus, dem berühmten L’Olympia in Paris, der Avery Fisher Hall in New York und dem Lyric Theatre in Sydney aus. Man kann also getrost von einer lupenreinen Weltkarriere sprechen.

Ende 2016 feierte er sein Comeback. Aber so richtig war er ja gar nicht weg. Wenn man ihn jetzt auf dem Cover und auf Pressefotos sieht, fällt direkt die lockere Kopfbehaarung auf. Es war im Jahr 2009 als der einstige Schönling aus Flandern zugab, jahrelang ein Toupet getragen zu haben. Und man muss ihm zugestehen, dass er ohne Haarpracht doch um einiges seriöser aussieht und sein Klassik-Schlager-Pop-Image ein wenig abstreifen kann.

Die „Comeback-Tour“ war dann auch ein großer Erfolg und es verwundert nicht, dass zum Jahreswechsel eine CD/DVD-Aufnahme dazu erscheint. Mir liegt leider nur die CD-Version zum Reviewen vor, daher kann ich nichts zur visuellen Umsetzung sagen. Die Zusammenstellung der CD gefällt mir jedenfalls sehr gut: Ein spannungsgeladenes „Hallelujah“, sehr schöne Interpretationen von „Sweet Love Of Mine“, „Faith, Hope And Love“ sowie „Higher And Higher (Your Love Has Lifted Me)“. Da stecken tiefe Emotionen drin. Highlight für mich bleibt aber „Bridge Over Troubled Water“. Mit seiner 3½ Oktaven umfassenden Stimme und seinem außerordentlichen Talent, sich Genres und Stimmungen zu Eigen zu machen, schafft Helmut Lotti den Crossover-Sprung. Auch und vor allem auf seinen Livekonzerten.

