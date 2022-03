Herr Jan "Irgendwie anders"

Der Kinderliedermacher Herr Jan hat bereits mit seinem ersten Album (“Herr Jan”) gezeigt, dass er mit einem vielseitigen musikalischen Mix und Texten direkt aus dem Familienalltag Musik macht, die Klein und Groß gleichermaßen begeistert. Von Singer-Songwriter über Reggae bis Hip-Hop, von nachdenklich-leise bis verrückt-impulsiv: Die Musik von Herr Jan bietet Songs für alle Gefühls- und Lebenslagen. Seine Lieder sind eine liebevolle Hommage an die kleinen Verrücktheiten des Alltags von Eltern und Kindern.

Der gebürtige Niederrheiner hat einiges zu erzählen: Schon mit 17 Jahren lebt er für 2 Monate in Vietnam, arbeitet als Musikproduzent in Köln, tourt mit der Band HONIG, deren erstes Album er produziert hat, wandert und paddelt durch Skandinavien. Er entdeckt Südostasien mit dem Rucksack oder reist als Theaterpianist auf Festivals durch Deutschland und Brasilien bevor er schließlich Erlebnispädagoge, Sozialtherapeut und Erzieher wird. Mit der Geburt seiner Tochter entsteht dann der Wunsch, eigene Kinderlieder zu komponieren.

Auch auf seinem neuen Album “Irgendwie anders beweist er”, dass er Kindern mit seinen Texten auf Augenhöhe begegnet und zeigt seine ganze musikalische Bandbreite. So groovt er sich im Song “Grummelbär” brummend durch einen stampfenden Reggae-Beat, kommt bei “Frühling” mit großen Streicherarrangements um die Ecke, tanzt ausgelassen in dem A-Capella-Dancefloor-Hit “Meine 5 Minuten” und bei dem Fantasie-Schimpfwort-Stück “Gargelkarg” britzelt es mit Synthesizern und Rap-Shouts in Deichkind-Manier. Und ein Song wie “Falscher Planet” schlägt durchaus sozialkritische Saiten an.

“Ich dachte, wie müsste Musik klingen, die ich mit meiner Tochter gemeinsam hören möchte, mit der sie Spaß hat, emotional wachsen kann und die unser Familienleben bereichert?” Auch bei zahlreichen Live-Auftritten mit seiner Superbänd zeigt Herr Jan, dass er den Spagat aus ausgelassenem Spaß für die Kinder und bester Unterhaltung für Eltern beherrscht: “Mit meiner Superbänd nehmen wir die ganze Familie mit auf eine Reise und schaffen eine Atmosphäre, die allen gut tut und richtig Spaß macht. Meine Konzerte sollen sich echt anfühlen, garantiert ohne Playback, denn alle haben ein Recht auf gute Live-Musik.”

Die CD macht durchgehend Spaß und gute Laune. Meine Kinder sind längst aus dem Kinderlieder-Alter raus (hier herrschen inzwischen Olivia Rodrigo und Wincent Weiss), doch auch als Erwachsener kann man sich diese innovativen Songs gut anhören.