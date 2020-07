Die neueste Veröffentlichung der Münchner Kneipenmusik-Band „Herr Rauch“ trägt den Titel „Sportlehrer aus Leidenschaft“. Damit ist ein gewisser Typus Sportlehrer gemeint. Der im Trainingsanzug eher bierbäuchig-rauchend anweisende, als vorführende Pädagoge. Nicht unbedingt ein Bild von Mann, aber ehrlich und lebensnah. Der es augenscheinlich geschafft hat, in eine der entspanntesten Daseinsformen jenseits vom Nirwana zu schlüpfen. Und doch – oder gerade deswegen – einen Hauch von Melancholie in sich trägt.

Irgendwie passt dieser Gemütszustand zu den fünf Songs der in den Sommerferien erscheinenden EP. Auch wenn, wie bei so vielen Dingen im Leben, nicht klar erkenntlich ist, warum. Lieder wie „Kaffee Schwarz“ und „Leider Wein“ behandeln alltägliche Situationen in ihren positiven wie negativen Gewändern. „Pogo und Ballett“ ist die Geschichte zweier Freundinnen, die sich auseinander gelebt haben. „Salz in der Luft“ nutzt die Sehnsucht nach der Ferne als Metapher für die Sehnsucht nach einer Person. „Wann wurde ich alt“ behandelt eine der größten Ängste, die viele Menschen haben. Die Angst sich irgendwann an nichts mehr erinnern zu können und nur noch von einem klaren Moment zum nächsten zu leben.

Mit der EP schaffen es die Münchner den Geist der frühen “Die Sterne”, “Tocotronic” und auch den anarchischen Stil der “Scherben” am Leben zu erhalten oder vielleicht sogar neu zu beleben. Jedenfalls ist diese Veröffentlichung ein wunderbarer Gegenentwurf zum zur Zeit weit verbreiteten deutschsprachigen Einheitsbrei, der einem gewollt oder ungewollt serviert wird. Mit Matthias Stadter an der Trompete wollen einem sogar die hochverehrten “Element of Crime” in den Sinn kommen.