Vor vier Monaten erschien bereits ein erstes Live-Album der US-Amerikaner, allerdings im Unplugged-Gewand. Das jetzt erscheinende Album steht dafür gewaltig unter Strom. Aufgenommen wurde das Material in ihrer Heimat Worcester, Massachussettes während ihrer letzten Tour im November 2019.

Über die Show und das Release erzählt Fronter Spencer Charnas:

“Das Worcester Palladium hat einen ganz besonderen Platz im Herzen der Geschichte von INK. Am 22. September 2000 besuchte ich [Spencer Charnas] dort ein Goldfinger / Mest-Konzert, das meinen Lebensverlauf veränderte. Ich wusste nach der unglaublich energiegeladenen Show, dass ich mein Leben dem Schreiben und Aufführen meiner eigenen Musik widmen wollte. Ein Jahr später würde INKs erste Show auf derselben Bühne während eines Bandbattles stattfinden, das wir nicht gewonnen haben. Das Konzert ist in diesem Album abgebildet. 18 Jahre später haben wir denselben Veranstaltungsort mit 3.000 Plätzen ausverkauft und dort dieses Live-Album aufgenommen – ein Moment, den ich nie vergessen werde. Dieses Album ist den INK-Psychos gewidmet, die es uns ermöglichen, Mord und Chaos zu einer echten Karriere zu machen . “

Das Album transportiert die Energie der Show in die heimischen vier Wände, die zur Zeit die einzige Möglichkeit sind Live-Mugge zu genießen. 19 Songs in 73 Minuten sind in Zeiten von 40-Minuten-Alben schon prächtig und erfreuen das Herz der Metalcore- und INK-Fans. Musikalisch bieten sie ihr Bestes mit Mitgröhl-Refrains, eingängigen Melodien, Blastbeats, Screams und kurzen Growleinlagen. Alles für einen kurzweiligen Live-Mitschnitt-Abend.