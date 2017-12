VERÖFFENTLICHUNG » 01.12.2017

Auf Konzerten von Ina Müller müssen sich Männer warm anziehen. Sie bekommen durchgehend ihr Fett weg und sollten schon eine Menge Selbstironie an den Tag legen, um den Abend unbeschadet zu überstehen. Die neue CD/DVD „Ich bin die – live“ beherbergt das aktuelle Programm, das die norddeutsche Entertainerin über Monate in der Republik spielte.

Ina singt nicht nur. Wer ihre Sendungen regelmäßig sieht, kennt sie als unermüdliche Schwaflerin und Kabarettistin. Das geht so weit, dass Einlagen wie „Ina in der Umkleide“ oder „Ina auf der Schaukel“ eine eigene Tracknummer auf den Silberlingen bekommen.

„Ich bin die, die schnell mal auf die Nerven geht. Ich bin die, die brüllend auf´m Tresen steht.“ So singt Ina Müller über sich selbst im Titelsong ihres aktuellen Albums „Ich bin die“, beschreibt sich mit diesem Eingeständnis eigener Schwächen allerdings ziemlich unzulänglich. Denn schließlich ist sie auch eine Frau, die mitten im Leben steht, die singt, was sie denkt und die einfach unglaublich unterhaltsam ist.

Der Longplayer, der u.a. die Songs „Wie du wohl wärst“, „Das war’s“ und „Tag eins nach Tag aus“ enthält, bescherte der 52-jährigen Sängerin, Songwriterin und Moderatorin nicht nur die dritte Top-Five-Platzierung in den deutschen Albumcharts in Folge, sondern wurde auch für mehr als 100.000 verkaufte Exemplare mit Gold ausgezeichnet. Im Januar 2017 startete Ina Müller ihre große, mehr als fünfzig Termine umfassende, Live-Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, die am 9. Dezember in Hamburg – mit einem zweiten ausverkauften Konzert in der Barclaycard-Arena – ihren grandiosen Abschluss fand.

Der Unterhaltungsfaktor kommt bei Ina Müller vor allem live zur Geltung, wenn sie ihre Songs mit pointierten Ansagen und witzigen Anekdoten ergänzt. Gewohnt selbstironisch singt Ina über ihr zunehmendes Alter. Über die immer neuen Wehwehchen lässt sich in „Immer eine mehr wie du“ prima mit der besten Freundin wetteifern, aber was wenn einem schon junge Männer im Zug einen Sitzplatz anbieten, wie in „Wenn du jetzt aufstehst“? Mit „Kommando Heulen“ wünscht sich die Sängerin einige nützliche Eigenschaften der Jugend zurück, und „Fünf Schwestern“ ist ein liebvolles Bekenntnis zu ihrer Familie.

„Ich bin die – live“ ist eine Konzertaufzeichnung, die als limitiertes Hardcover-Buch inklusive Doppel-CD und DVD in den Handel kommt. Darauf zu hören und zu sehen sind Ina Müller-Klassiker wie „Drei Männer her“ und „Wenn Du nicht da bist“, sowie viele Songs des neuen Albums, darunter der „Klammerblues“ und „Bei jeder Liebe“. Und natürlich nicht zu vergessen die großartigen Geschichten, die Ina Müller zwischen ihren Liedern erzählt wie keine andere, und die sie so einzigartig und unverwechselbar machen.

Ina Müller ist auf jeden Fall sehenswert und sehr komisch, auch wenn man selbst nicht weiblich ist. Das Package beinhaltet zwei CDs und eine DVD mit fast der gleichen Tracklist. Wer Ina schon live gesehen hat, für den ist die Aufnahme eine schöne Erinnerung. Für alle anderen eine gute Alternative – oder ein kleiner Vorgeschmack. Die nächste Tour kommt bestimmt!

