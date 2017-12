Ende 2016 erschien Katie Meluas Album „In Winter“, das sie gemeinsam mit dem Gori Women’s Choir aus Georgien aufgenommen hatte und mit dem sie anschließend erfolgreich durch Europa tourte. Ein Jahr später gibt es passend zum nächsten Winter nun eine Special Edition mit zusätzlichen Live-Aufnahmen von einem Konzert im Berliner Admiralspalast.

Die 10 Originalsongs von „In Winter“ sind teils Eigenkompositionen, teils traditionelle Stücke aus dem osteuropäischen Raum. Letztere haben einen besonderen Reiz, da sie größtenteils durch den Frauenchor interpretiert werden und Katie Melua nur stellenweise als Solistin oder begleitend an der Gitarre in Erscheinung tritt. Allerdings sind die Harmonien und Rhythmen für westeuropäische Ohren eher ungewohnt, so dass man sich in Titel wie das ukrainische „The Little Swallow“ oder den rumänischen „Cradle Song“ erstmal einhören muss. Die Eigenkompositionen wie „River”, „A Time To Buy” oder „Dreams on Fire” sind alle ziemlich ruhig und melancholisch, mehr noch, als man es von Katie Melua ohnehin gewohnt ist. Den Abschluss des Albums macht das englische Traditional „Holy Night“ in einer ganz eigenen und sehr stimmungsvollen Interpretation.

Auf der Live-CD finden sich 17 Titel und ein Bonustrack. Alle 10 Stücke des Originalalbums „In Winter“ sind in Live-Versionen zu hören, außerdem einige von Katie Meluas eigenen Hits und wunderbaren Coverversionen. „Belfast“ ist mit dabei, „Nine Million Bicycles“ und „I Cried for You“. Leider singt der Frauenchor nur bei „Closest Thing To Crazy“ mit – hier hätte ich mir ein wenig mehr Beteiligung gewünscht, gerne z.B. in „Bridge Over Troubled Water“. Ansonsten gibt diese CD aber gut die Stimmung eines sehr atmosphärischen winterlichen Konzertes wieder, durch das Katie Melua mit ihrem warmen Gesang und die georgischen Frauen mit ihrem schönen Chorklang tragen. Eine wunderbaren Abschluss macht der Bonustrack „Fields of Gold“.

Für die hoffentlich auch vorhandenen besinnlichen Stunden der Adventszeit, zwischen den Feiertagen und im neuen Jahr bietet diese Special Edition von „In Winter“ auf jeden Fall den passenden Soundtrack.

