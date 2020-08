Ehemalige Mitglieder von Bullet For My Valentine, Still Remains, Throw The Fight und Threat Signal haben sich zusammengetan, ihre kreative Schaffenskraft und Know-how der vergangenen Jahre gebündelt und sich auf etwas Neues konzentriert! Herauskam KILL THE LIGHTS!

“We all loved the idea of having some of those throwback elements with a fresh sound,” erzählt die Band. “We aimed for something classic either a 15-year-old or 50-year-old could enjoy. It came out naturally by virtue of us working together. It’s not contrived. We give reverence to our influences, but Kill The Lights is its own entity.”