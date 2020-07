Mit “Feelings Are Good” veröffentlicht John Mitchell sein viertes Album mit seinem Projekt Lonely Robot. Es ist ein nettes Album geworden mit vielen schönen Harmonien und nochmals vielen schönen Harmonien, aber auch nicht wirklich vielen Wendepunkten und Überraschungen. Es ist ein hervorragend produziertes und rundes Album geworden, wobei rund auch meint, dass es kaum Ecken und Kanten gibt an denen man sich abarbeiten kann.

“‘Feelings Are Good’ ist eine kleine Abkehr von den ersten drei Lonely Robot-Alben oder ‘The Astronaut Trilogy’, wie sie mittlerweile liebevoll genannt wird”, erklärt John. „Bei ‘Feelings Are Good’ wollte ich mehr persönliche Themen untersuchen, und in den Songs geht es sehr um individuelle Erfahrungen und Erzählungen, von denen ich glaube, dass sie die Eckpfeiler meines Lebens waren.”

Aus diesen Themen hätte man vielleicht etwas mehr machen können, es sei denn John Mitchells Leben war bisher so harmonisch wie dieses Album.

John Mitchell ist ein Mann mit einem reichen musikalischen Erbe und einer reichen Geschichte – vom Musiker und Sänger bis zum Songwriter und Produzenten. Mit Bands wie Arena, Frost*, Kino, It Bites und Lonely Robot, um nur einige zu nennen, hat Mitchell seine Spuren in der aktuellen Progressive-Rock-Szene hinterlassen und war an Dutzenden von Aufnahmen beteiligt. Er ist auch ein angesehener Produzent und Mixer, der die Outhouse Studios in Großbritannien leitet und mit so unterschiedlichen Künstlern wie You Me At Six, EnterShikari, Alter Bridge, Asia, Don Broco, Funeral For A Friend, McFly und vielen mehr zusammenarbeitet.

Mitchell plant, Lonely Robot endlich auf die Bühne zu bringen! Wenn sich die Corona-Krise nicht weiter einmischt, wird Lonely Robot im Dezember 2020 in Großbritannien, Deutschland und den Niederlanden auftreten und aktuelles Material sowie „Under Stars“ präsentieren.

“Feelings Are Good” wird als Limited Edition CD Digipak, Gatefold 2LP + CD und als digitales Album in 16- und 24-Bit-Versionen erhältlich sein.