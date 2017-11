VERÖFFENTLICHUNG » 17.11.2017

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Madness

LABEL » BMG Rights Management, Warner Music

17.11.20177 / 9

1976 wurde sie gegründet und ist bis auf eine kurze Auszeit von sechs Jahren bis heute aktiv. Die Band Madness ist seit vier Jahrzehnten ein ganz besonderes Phänomen in der Musikszene. Ihre lebensbejahende Musik und der Mix aus Ska, Punk und Pop begeistert die Menschen. Die enorme Anziehungskraft der englischen Formation zieht sich quer durch alle Generationen. Die Shows sind ständig ausverkauft und die von der Band initiierten Festivals „House Of Common“ und „House Of Fun“ sind festgesetzte Termine in den Fankalendern.

Das Album „Full House – The Very Best of Madness“ dokumentiert mit 42 Songs die Entwicklung der Band in chronologischer Reihenfolge. Seit der Veröffentlichung der letzten Compilation von Madness, aus dem Jahre 2012, erschienen die Studioalben „Oui Oui, Si Si, Ja Ja, Da Da“ und „Can’t Touch Us Now“, aus denen jeweils drei weitere Singles ausgekoppelt wurden.

Klar – jeder kennt „Our House“, weil es zum Repertoire jeder guten Coverband gehört und man den Refrain aus dem Effeff mitsingen kann. Doch Madness haben wahrlich mehr zu bieten. Vor allem frische, freche Songs und ihre poppige Version aus Ska und Punk als Markenzeichen.

„Full House -The Very Best Of Madness“ präsentiert sämtliche Hits und die besten Album-Titel, beginnend mit „The Prince“ (1979) bis zum aktuellen Song „Another Version Of Me“ aus diesem Jahr. Dazwischen bietet das Album weitere Madness-Klassiker wie „One Step Beyond“, „Nightboat To Cairo, „Our House“, „It Must Be Love“ oder zum Beispiel “Tomorrow’s Just Another Day”.

Das Artwork für „Full House – The Very Best Of Madness“ stammt von Paul Agar, dessen „Cut-and-Paste“-Collagen-Stil zu einem Synonym für das aktuelle Werk von Madness geworden ist. Lohnt sich – vor allem für Einsteiger.

Unsere Madness Empfehlung

Full House-the Very Best of Madness Madness, Full House-the Very Best of Madness

Bmg Rights Management (Warner)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 20.11.2017 um 21:08 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Madness

Letzte Aktualisierung am 20.11.2017 um 21:08 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API