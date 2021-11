Improvisationen aus dem Sonnensystem

Malo Moray strebt danach, die menschliche Existenz durch immersive experimentelle Improvisationen in unkonventionellen musikalischen Umgebungen zu verstehen, die von Kosmos, Science-Fiction und veralteten Klängen inspiriert sind.

Sein neuestes Album Improvisations From The Solar System (And Other Solo Pieces) ist „der düstere Soundtrack zu einem dystopischen Stanley Kubrick-Film über die Einsamkeit eines verzweifelt einsam durch den Weltraum treibenden Astronauten“, wie die Presse berichtet. Martin Riebel alias Malo Moray ist der Protagonist dieses herausfordernden, ominösen Soundtracks, der die Weite und Isolation des Weltraums auf seine eigenen depressiven Erfahrungen während der COVID-Krise zurückführt.

Malos Soloprojekt ist ein fortlaufendes Experiment, das experimentelle Musik, Ambient, Kraut, Neo-Klassik und Jazz zu einem einzigartigen Ausbruch musikalischer Energien kombiniert: Modifizierte Tonbandgeräte, eine präparierte Gitarre und mehrere selbstgebaute Synthesizer umkreisen sein virtuoses, elektronisch bearbeitetes Kontrabassspiel ; emittieren riesige Klanglandschaften, die an das Sci-Fi-Sounddesign der 80er Jahre erinnern, das aus den avantgardistischen Werken von John Cale, Lou Reed, Brian Eno oder John Zorn hervorgegangen ist.

Von einem subtilen Sarkasmus durchzogen, umkreist das neue Album die menschliche Existenz selbst – die Gleichgültigkeit und Bedeutung des Menschen im Auge der erschreckenden Kraft und ungeheuren Schönheit der Naturschöpfung. Das neue Album Improvisations From The Solar System (And Other Solo Pieces) wird am 19. November 2021 auf allen Streaming-Plattformen, auf CD und als Bandcamp Exclusive Limited HUBBLE SPACE TELESCOPE Edition Tape erscheinen.

Wer düstere, experimentelle Musik im Geiste der Lou Reed & John Cale bzw. Brian Eno Werke verehrt, ist hier gerade richtig aufgehoben und kann sich auf eine phantastische, musikalische Reise begeben.