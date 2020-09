Im August sollte auf der Burg Neuleiningen zum 80. Geburtstag von Mani Neumeier, dem Elektrolurch, das Festival “The Cosmic Castle” mit solch illustren Gästen wie Gong, Atomic Rooster, Marblewood und seiner Band Guru Guru stattfinden. Aus den hinlänglich bekannten Gründen wurde das Festival leider verschoben (wir werden dann nächstes Jahr berichten), aber nichts desto trotz war der “alte” Recke nicht untätig und hat mit seinem Krautrock-Weggefährten Bernd Held, dem ehemaligen Keyboarder von Birth Control und rührigen Produzenten eine neue Scheibe aufgenommen. Erschienen ist das Machwerk “The Secret Lives” beim für Krautrock und Elektrokraut etablierten Label Bellerophon.

Bei den zehn Songs (bei Bandcamp gibt’s noch einen exklusiven Bonustrack) zeigen die Veteranen, dass sie noch nicht zum alten Eisen gehören und das Experimentieren noch nicht verlernt haben. Der Opener “Fox Nr. 7” erinnert mit ein paar quitschigen C64/Amiga-Sounds an die Frühzeiten der elektronischen Musik, bietet aber auch schöne, traumhafte trippige Ambient-Lounge-Passagen. “The Secret Lives of Der Lurch” ist eine genauso gedachte Hommage an das Schaffen des Elektrolurch mit seinen Guru Guru. “Drei Tage Funk” lässt das Tanzbein nicht in Ruhe und groovt mächtig. “Ghost Ritual” ist eine durchaus geisterhaft anmutende Klangcollage, die dem Titel alle Ehre macht. “Volcano Dance” ist mit seinen Weltmusikklängen, Fusion-Einlagen und wilden Klangmalereien sprichtwörtlich der Tanz auf dem Vulkan.

Langeweile kommt bei diesem experimentellen und trotzdem irgendwie doch noch eingängigen Meisterwerk nicht auf und ist ein Zeichen für die Innovationskraft des/der “Alten”, an der sich junge Künstler eine dicke Scheibe abschneiden können.