Der Sänger Marc Almond wuchs in Southport, Merseyside auf, umgeben vom Zauber der 3-Minuten Singles. Er hörte Radio Caroline und Radio Luxembourg und sah im TV jede Woche „Top Of The Pops“. Das waren die Wegbereiter für die Hoffnungen und Träume des ehrgeizigen Sängers. Die 45rpm-Single stand für Marc Almond über allem. Ziel war es für ihn, großartige Singles zu einer eigenen Kunstform zu gestalten. Dabei orientierte er sich an zwei seiner Helden – David Bowie und Scott Walker.

Als ihm im September 1981 mit „Tainted Love“ der Sprung an die Spitze der britischen Charts gelang, hatte er genau das geschafft: „Tainted Love“ wurde zur meistverkauften Single des Jahres und war der Beginn seiner besonderen Beziehung zu den Singlecharts, die seine mittlerweile über 40 Jahre andauernde Karriere prägte und bis heute zu mehr als 30 Millionen Verkäufen führte.

Auch wenn die Zeiten der europaweiten Radiotauglichkeit vorbei sind, blieb Almond doch (zumindest in UK) ein Star und veröffentlichte einige respektable Alben. Das jüngste trägt den Titel „Shadows and Reflections“ und enthält Coverversionen bekannter Pop- und Lovesongs der 60er Jahre. Diese sind nicht einfach 1:1 nachinterpretiert, sondern sie kommen in einem orchestralen Soundgewand. Damit verlieren sie vielleicht etwas von ihrer psychedelischen Grundausrichtung, doch sie verbreiten immer noch eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Und es sind beileibe keine Gassenhauer, die uns Marc Almond da anbietet. Vieles wird man gar nicht kennen, anderes wird einem seltsam vertraut vorkommen. „How Can I Be Sure“ von den Young Rascals ist dabei, „Still I’m Sad“ von den genialen Yardbirds und „I Know You Love Me Not“ von Julie Driscoll. Der Titelsong des Albums stammt von The Actions. All diesen Titeln haucht der 60jährige Brite neues Leben ein. Stilvoller Genuss auf hohem Niveau!

