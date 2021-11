No Feeling Is Final wurde aus einem Ort müder Verzweiflung geboren. Aus dem Wissen, dass wir in einer Welt leben, die in Richtung Selbstzerstörung rast. Wir beobachten, wie Wälder brennen und Meere steigen. Da die schlimmsten Tendenzen der Menschheit von den Mächtigen verfochten werden; Wut, Angst, Gier und Apathie. Wir sehen jede Ungerechtigkeit, jeden Konflikt, jede Katastrophe auf unseren Bildschirmen aufblitzen. Wir bleiben selbstgefällig und konsumieren, um unsere Mitschuld an den Strukturen und Systemen zu vergessen, die dieses Verhalten aufrechterhalten. Während die Welt am Rande einer Katastrophe steht, seufzen wir und scrollen weiter, das ungute Gefühl in unseren Mägen frisst uns jeden Tag ein bisschen mehr auf.

Dies ist die Basis aus der das Album seine Klanglandschaften bildet, die die Hoffnung auf einen Wandel und Besserung generieren und doh auch die Wut über das heutige Nicht-Handeln widerspiegeln. No Feeling Is Final ist eine Botschaft der Hoffnung und Solidarität. Es ist eine Geschichte wachsender Basisbewegungen auf der ganzen Welt, die die dem Untergang geweihte Zukunft, die uns verkauft wird, ablehnen und sich neue Realitäten auf der Grundlage von Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit vorstellen. Es ist eine Abrechnung mit den Dämonen in unserer Geschichte und ein Versprechen, das Unrecht der Vergangenheit wiedergutzumachen. Es ist ein Plädoyer, aktiv zu werden, um die Welt zu gestalten, die wir künftigen Generationen hinterlassen. Es ist eine einfache Geste der Beruhigung für alle anderen, die in diesen unruhigen Zeiten zu kämpfen haben: “Mach einfach weiter. Kein Gefühl ist endgültig.”

Maybeshewill präsentieren sich nach ihrer Pause in einer Spielfreude, die dem Post Rock Genre wieder gut tut und sie wieder an die Spitze des Genres katapultiert.