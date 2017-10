VERÖFFENTLICHUNG » 29.09.2017

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Miley Cyrus

LABEL » RCA, Sony Music

29.09.20177 / 9

Auf eins ist Verlass: das bei Miley Cyrus aktuell jedes Album anders klingen kann. Nachdem sie die Dancefloor-Welt weitestgehend verlassen hatte, gab es Rap-Einlagen, ein düster-melancholisches Album und jetzt wandelt sie plötzlich auf den Pfaden ihres in Country-Kreise berühmten Vaters Billy Ray Cyrus. Ein Versöhnungsangebot, nachdem sie in der Vergangenheit häufig ihre nur in Ansätzen vorhandene Kindheit beklagte?

Mileys Idee hinter „Younger Now“ war weniger, sich neu zu erfinden, als ihren bisherigen musikalischen Weg fortzuführen – wie bereits im Titelsong besungen: „Niemand bleibt, wie er ist“. Miley Cyrus ist sich auf ihrer kreativen Reise stets treu geblieben und hat ihr Leben und ihre Erfahrungen mit Hilfe ihrer Musik mit ihren Fans geteilt. Die voran gegangenen Alben waren ein direktes Spiegelbild ihrer wahren Persönlichkeit und kompromisslosen Vision ihrer Musik. Auf „Younger Now“ übernahm Cyrus die vollständige kreative Kontrolle mit dem Ziel, einen Teil von sich selbst mitzuteilen, wie noch nie zuvor. Jeder Text stammt von ihr, sie war am Songwriting beteiligt und co-produzierte das Album.

„Der Songwriting-Prozess war diesmal eine vollkommen andere Erfahrung, denn ich habe noch nie ein Album auf diese Art und Weise veröffentlicht“, erklärt sie. „Die Leute fragten mich immer: ‚Ist es eine Art Neuerfindung deiner selbst?‘. Aber das ist es überhaupt nicht. Ich bin eher ein Mensch, der mit allen seinen früheren Ichs im Einklang steht. Dieses Album ist so viel ‚Ich‘ wie aktuell nur überhaupt möglich“.

Wer sich dann auf diesen massentauglichen Country-Pop nach Art von Taylor Swift einlassen will, bekommt ein Album voller Ohrwürmer und frischer Musik. Dieser jugendliche Funke springt auch auf Mileys Patentante Dolly Parton über, mit der sie gemeinsam „Rainbowland“ eingesungen hat. „Malibu“ hatte ja schon vor einigen Wochen als perfekter Sommersong funktioniert und „Younger Now“, die neue Single, startet zwar ruhig, dreht dann aber deutlich auf.

Es folgt ein grundsolides Album ohne Eskapaden. Miley verlässt die Oberflächlichkeit und gibt viel von sich selbst preis. Balladen wie „Miss You So Much“ und „Love Someone“ verbreiten tiefe Emotionen. Insgesamt ist das Album sehr atmosphärisch geworden. Ein erwachsenes Pop-Album für alle Generationen.

Unsere Miley Cyrus Empfehlung

9 Bewertungen Younger Now Miley Cyrus, Younger Now

Rca Int. (Sony Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 9.10.2017 um 21:34 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Miley Cyrus

Bestseller Nr. 1 Younger Now Miley Cyrus, Younger Now - Rca Int. (Sony Music) - Audio CD Bestseller Nr. 2 Bangerz Miley Cyrus, Bangerz - Rca Int. (Sony Music) - Audio CD Bestseller Nr. 3 Malibu RCA Records Label - MP3-Download

Letzte Aktualisierung am 9.10.2017 um 21:34 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API