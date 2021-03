Moaan Exis: post-apokalyptischer Industrial Punk Techno

Post-apokalyptische Mind-Movie-Soundtracks scheinen in letzter Zeit ziemlich modern zu sein. Kein Wunder in diesen seltsamen Zeiten. Was die beiden Franzosen von Moaan Exis hier abliefern ist ein reines Feuerwerk für einen modernen Mad Max Film, in dem es schier nur Gemetzel und Gewalt gibt. Industrial mischt sich mit Punk und Techno und ergibt eine Suppe, die dem Hörer schmeckt und doch schwer im Magen liegt.

Vox + Drum-orientierte Industrial-, Techno-, Hardcore-, Filmatmosphäre-, Tribal- oder Experimental-Sounds. Seit seinen Anfängen erforscht Moaan Exis Genres, integriert sie, tatsächlich etwas, das jemand nicht so einfach definieren kann.

Ein Klangobjekt, das mit der Gewalt einer Katastrophe melancholisch brennt. Es gibt wenig Ruhe und doch so viel Dringlichkeit für notwendige Gewalt. Dies äußert sich in einem kraftvollen Beat, verwirrenden Rhythmen, seltsamen Klängen, einer brutalen Verzerrung oder bedrohliche Klanglandschaften.

Weil der Motor Emotionen sind, möchte Moaan Exis letztendlich den Sound in Wut, Zorn und Schweiß sublimieren.