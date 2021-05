Mushroom Giant: Geburtstags-Re-Release aus dem Hause Bird’s Robe Records

Zum zehnjährigen Bestehen von Bird’s Robe Records veröffentlicht das Label eine Reihe von Re-Releases, unter anderem auch das 2014er Album Painted Mantra von Mushroom Giant.

Australien hat in den letzten Jahren einige hochkarätige Post-Rock-Bands (z. B. Cypher, sleepmakeswaves) hervorgebracht und unter anderem auch die Band Mushroom Giant, die sich mit ihren rein instrumentalen Stücken im Post-Rock wiederfindet und auch im Progressive Rock zu Hause ist.

Die düster-schweren Stücke entfalten ihre Kraft über die breiten Flächen und die sich schier ins unendlich anwachsenden Wall of Sounds. Die Gitarrenparts erinnern in Teilen wieder an die härteren Phasen von Riverside, an Devin Townsend oder auch an Pain Of Salvation. Deswegen ist die Kategorisierung in die eine Schublade Post-Rock so schwierig.

Die 2002 gegründete Band hat sich zu einem legendären Teil der australischen Underground-Musikszene entwickelt und trat neben vielen namhaften Post-Rock-Künstlern auf, darunter Pelican, sleepmakeswaves, We Lost The Sea, Dumbsaint, Solkyri und viele mehr.

Die neue Ausgabe von Painted Mantra wurde anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von Bird’s Robe Records veröffentlicht und ist ein Einstieg für Fans, um diese unglaubliche Band und die dunkle Energie, die sie in Musik verwandeln, zu entdecken.