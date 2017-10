VERÖFFENTLICHUNG » 06.10.2017

Gabriele Susanne Kerner, besser bekannt als Nena, feierte am 7. Oktober 2017 im ZDF 40 Jahre Bühnenjubiläum. Eine große Samstagabendshow, moderiert von Thomas Gottschalk und mit zahlreichen Begleitern, Freunden und Stars, ließ die bewegte Geschichte des Pop-Stars Revue passieren. Eine solche Ehre wird nur Künstlern zuteil, die uns über Generationen hinweg begleitet haben – und Nena gehört definitiv dazu, ist sie doch selbst heute noch dauerpräsent im TV.

Im Jahr 2002 war Nena noch sehr innovativ und feierte ihr 20jähriges mit einem Album voller neuer Versionen alter Hits, die zum Teil als Duette daherkamen. Der vermeintlich „Rechenfehler“ zwischen beiden Veröffentlichungen ist darauf zurückzuführen, dass Nenas Bühnenkarriere eigentlich 1977 mit der Band The Stripes begann, sie aber erst fünf Jahre später als Solokünstlerin Nena erste Erfolge feierte. Geschenkt.

„Nena 40 – das neue Best of Album“ zeichnet den Weg einer Band nach, die nicht nur musikalisch, sondern auch stilistisch wegweisend wurde. Nenas schriller Stil und die unangepasste, für eine Pop-Band ungewöhnlich deutliche Haltung zu politischen und sozialen Themen, ziehen sich wie ein roter Faden durch ihre Alben. Die Compilation liefert eine Reise durch vier Jahrzehnte. Von den großen Hits bis zu raren Radio Edits bekannter Singles lässt das Doppelalbum keine Station der Wahl-Hamburgerin aus.

Was diese Compilation anderen Best-of-Zusammenstellungen voraus hat, ist schnell erklärt: Es gibt hier mehr als nur das 08/15-Abnudeln von 80er- und 90er-Jahre-Hits. CD 1 bietet in chronologischer Reihenfolge die Hits der Künstlerin von 1982 bis heute. CD 2 ergänzt diese um Neuaufnahmen, Remixe, Features und Duette. Das altbekannte Duett mit Kim Wilde ist dabei, „Du kannst zaubern“ als Coverversion des BAP-Klassikers, Kooperationen mit den Atzen und Westbam.

Wer die ganze Karriere von Nena in einem Release abdecken will, ist mit der Doppel-CD gut bedient. 40 Jahre im Geschäft – das will gefeiert werden.

