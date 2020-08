„NOT A TOY ist nicht nur eine Band; es ist ein Lebensstil von Kunst und Kreativität“, bestätigt Branson. “Wir sind nicht die Ersten, die verschiedene Musikgenres kombinieren, aber wir mischen auch andere Kunstformen – von Streetwear bis zu Kunstshows. Wir sind eine Momentaufnahme der tätowierten Jugend und der Generation der Bedroom Beatmaker. Wir kreieren nur und es gibt keine Regeln für die Kreationen.”

Wenn Kanye West und Pharrell sich zusammenschließen, um eine Rockgruppe zu produzieren, die von Jesse Rutherford und Lana Del Rey gemeinsam geführt wird, könnte es etwa so wie Not a Toy klingen. „Wir ergänzen uns wie Yin und Yang“, fügt Benji hinzu. „Wir vier sind so leidenschaftlich im Musik komponieren. Wir alle fügen verschiedene Zutaten hinzu.“ Diesen Signature-Stil stellen sie auf ihrer ersten Single „J Cash“ vor. Akustische Gitarre, Kick’n Snare zaubern von Anfang an einen staubigen Tonfall, bevor der Impuls in Richtung elektrischer Verzerrung und 808 Boom schwingt.

Das alles hört sich entspannt an, ist aber doch irgendwie nicht so kreativ, wie uns die Band weiß machen will. Klar, es garantiert einen Chartschub und mit Sicherheit auch Airplay-Zeit, ist aber nichts auf Dauer und für die Ewigkeit.