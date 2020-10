Palila spielen Rock – wunderbaren, handgemachten Rock, der an die Hochzeiten des Alternative Rocks zu Beginn und Mitte der 1990er Jahre erinnert. Den Auftakt macht “Papercup” in schöner Singer-Songwriter-Manier, alles ganz entspannt. “Ramrod Lads” begeistert im Dinosaur Jr Stil, gefolgt von “On The Wall”, das an Dave Grohls Foo Fighters erinnert. “A Yell” ist eine schöne Hommage an die großartigen R.E.M.

Palilas zweite EP kommt in Kombination mit der Debüt-EP, denn die wurde der Hamburger Indie-Band im Sommer 2019 förmlich aus der Hand gerissen. Die neue Doppel-EP glänzt mit erweiterter Bandbreite: Vom ruhigen Groove und Neil-Young-Referenzen über heitere Grunge-Zitate zur Hochenergiemusik der frühen Built to Spill reicht die Palette, bis man in einem Finale furioso dem spirituellen Lärm des Rock ’n’ Roll huldigt.

Eingespielt wurde Tomorrow I’ll come visit you and return your records wieder im Hamburger Proberaum und in diversen Wohnzimmern, abgemischt und gemastert in der Oldenburger Tonmeisterei bei Roland Wiegner (u. a. Long Distance Calling, Marathonmann). Das Musikvideo zu Electricity entstand in Zusammenarbeit mit Arne Kulf (Akupower).