Papa Roach  •  Greatest Hits Vol. 2 - The Better Noise Years

Nicht jedes angekündigte Best-Of-Album ist auch wirklich ein Best-Of-Album, aber dieses Album zeigt die umfangreiche chartangereichte Werkschau der US-amerikanischen Rocker.

Papa Roach haben die Veröffentlichung ihres zweiten Best Of Albums “Greatest Hits Vol. 2 – The Better Noise Years” angekündigt. Das Album wird am 19. März 2021 erscheinen und enthält 12 der größten Top 10 Hits, die zwischen 2010 und 2019 veröffentlicht wurden. Insgesamt werden 21 Songs enthalten sein, darunter auch 3 bisher unveröffentlichte Remixe und 2 unveröffentlichte Akustik Versionen, die Live in den YouTube Studios in NYC aufgenommen wurden. Mit dabei ist auch ein Gastauftritt von Danny Worsnop (ASKING ALEXANDRIA) auf dem Titel “Broken As Me”. Die Originalversion des Songs wurde für Papa Roach’s 2015 erschienenes Album F.E.A.R. aufgenommen. Die Band kommentiert: “Wir wollten die letzten 10 Jahre unserer Laufbahn mit dieser besonderen musikalischen Sammlung feiern, die uns dahin gebracht hat, wo wir heute stehen.”

Zum Start der Pre Order wurde bereits die erste Singleauskopplung “The Ending (Remastered 2020)”, mit dazugehörigem Musikvideo veröffentlicht. Der Song wird zudem im 2021 erscheinenden Horror Thriller “THE RETALIATORS” zu hören sein. Erste Filmausschnitte gibt es exklusiv im aktuellen Musikvideo zu “The Ending (Remastered 2020)” zu sehen. Zudem gibt Sänger Jacoby Shaddix sein Schauspieldebüt im kommenden Film und tritt an der Seite einer breit gefächerten Besetzung auf.

Papa Roach sind seit ihrem Debüt im Jahr 2000 stets relevant geblieben. Heute – nach 20 Jahren – hat die Band monatlich knapp 8 Millionen Hörer auf Spotify mit Gesamt-Streamingzahlen in Milliardenhöhe. Papa Roach haben im Laufe ihrer herausragenden Karriere 21 Top 5 Singles veröffentlicht – 12 davon sind auf dem neuen Greatest Hits enthalten, welches die letzten 10 Jahre der Band zusammenfasst. Ihre Veröffentlichung “Help” aus dem Jahre 2017 wurde kürzlich von der RIAA mit GOLD zertifiziert und verkaufte sich allein in den USA über 500.000 Mal.

Tracklist

“Greatest Hits Vol. 2 The Better Noise Years”

1. Born For Greatness (Remastered 2020)

2. Help (Remastered 2020)

3. Elevate (Remastered 2020)

4. Come Around (Remastered 2020)

5. Broken As Me ( Danny Worsnop of Asking Alexandria)*

6. Falling Apart (Remastered 2020)

7. Who Do You Trust? (Remastered 2020)

8. Gravity ( Maria Brink) (Remastered 2020)

9. American Dreams (Remastered 2020)

10. Face Everything and Rise (Remastered 2020)

11. Periscope ( Skylar Grey) (Remastered 2020)

12. Still Swingin’ (Remastered 2020)

13. The Ending (Remastered 2020)

14. Burn (Rem astered 2020)

15. Kick In The Teeth (Remastered 2020)

16. Elevate (Aelonia Remix)*

17. Help (Aelonia Remix)*

18. Born for Greatness (Cymek Remix)*

19. Top of the World (Aelonia Remix)*

20. Face Everything and Rise (Live Acoustic)*

21. Leader of the Broken Hearts (Live Acoustic)*

* bisher unveröffentlichtes Material